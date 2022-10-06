Ренн - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Динамо" считается откровенным аутсайдером противостояния, но учитывать контекст – это последнее, что должна делать команда Мирчи Луческу. "Динамо" – представитель первой корзины и ноль очков после двух стартовых туров турнира точно не соответствуют ожиданиям. Улучшать ситуацию нужно немедленно, чтобы не стало поздно.

Против "Ренна" на его поле будет тяжело, но это нормально для еврокубковых турниров. Матч состоится в четверг, 6-го октября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ренн - Динамо Смотреть трансляцию

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Лига Европы. Группа В. Третий тур

06.10.2022. Франция. Ренн. Стадион "Роажон Парк"

Арбитр в поле – Хосе Санчес (Испания); арбитр VAR – Алехандро Эрнандес (Испания)