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Whoscored: Попов - худший игрок матча Ренн - Динамо. Цыганков - лучший у киевлян

Лига Европы
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Whoscored: Попов - худший игрок матча Ренн - Динамо. Цыганков - лучший у киевлян

fcdynamo.com

Новина українською

Авторитетный статистический портал WhoScored подвел итог матча 3-го тура Лиги Европы Ренн – Динамо (2:1).

Худшим игроком в составе обеих команд признан защитник киевлян Денис Попов (5.1 балла), который привез на последних минутах решающий гол в свои ворота.

Лучшим в составе Динамо признан автор гола Виталий Цыганков (7.0 баллов), а игроком всего матча – француз Бурижу.

Whoscored: Попов - худший игрок матча Ренн - Динамо. Цыганков - лучший у киевлян - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Ренн Виктор Цыганков Денис Попов
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