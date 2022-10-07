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Whoscored: Попов - худший игрок матча Ренн - Динамо. Цыганков - лучший у киевлян
Оценки за матч
fcdynamo.com
Авторитетный статистический портал WhoScored подвел итог
Худшим игроком в составе обеих команд признан защитник киевлян Денис Попов (5.1 балла), который привез на последних минутах решающий гол в свои ворота.
Лучшим в составе Динамо признан автор гола Виталий Цыганков (7.0 баллов), а игроком всего матча – француз Бурижу.
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