ЛЕ. Фенербахче и Фрайбург вышли из группы, Святченко спас Мидтьюлланн (обновляется)

Группа А

Буде. Аспмира

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Арсенал" (Англия) - 0:1

Гол: Сака, 24

Отчет об успешной поездке "Канониров" в Заполярье читайте здесь.

Эйндховен. "Филипс"

ПСВ (Нидерланды) - "Цюрих" (Швейцария) -

Начало в 22:00

Группа В

Ларнака. "Георгиос Карапатакис"

АЕК Ларнака (Кипр) - "Фенербахче" (Турция) - 1:2

Голы: Тричковский, 52 (с пенальти) - Жоао Педро, 16, Батшуайи, 80 (с пенальти)

"Фенер" досрочно вышел из группы благодаря справедливой победе на Кипре. Турки точнее пасовали, больше владели мячом, втрое чаще били в створ ворот и даже выиграли больше единоборств. Какие могут быть вопросы?

У Ларнаки сопротивлялся только 35-летний македонец Тричковский, который заработал и реализовал пенальти, а до этого еще и с игры отличился, но гол отменил ВАР. У турок отмечаем третий гол в ЛЕ от Миши Батшуайи - при этом в турецкой Суперлиге у некогда перспективного бельгийца только одно взятие ворот. Может, он наконец нашел "свой" турнир?

Краков. Стадион им. Юзефа Пилсудского

"Динамо" (Украина) - "Ренн" (Франция) - 0:1

Гол: Ву, 48

Отчет о четвертом кряду поражении киевлян в Лиге Европы читайте здесь.

Группа С

Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" (Испания) - "Рома" (Италия) - 1:1

Голы: Каналес, 34 - Белотти, 53

В прошлом году "Рома" и "Бетис" сильно подрались во время спарринга; его даже не удалось доиграть. Может, поэтому сегодня матч получился полным фолов, но не опасных моментов?

Скучноватое зрелище. Испанцы забили первыми после мощного выстрела Каналеса метров с 23-х, после чего начали откровенно тянуть время. "Рома" в ответ поджала, и один из двух голов Белотти арбитр таки засчитал. При счете 1:1 не рисковали уже и итальянцы, так что концовка матча прошла без каких-то сюрпризов или даже эмоций. Для "Бетиса" это выгодно - у него 10 очков. А вот "Роме" вопрос с выходом в плей-офф придется решать в следующих турах.

Разград. "Лудогорец"

"Лудогорец" (Болгария) - ХИК (Финляндия) -

Начало в 22:00

Группа D

Брюссель. "Жозеф Марлен"

"Унион Сен-Жиллуаз" (Бельгия) - "Брага" (Португалия) - 3:3

Голы: Бонифаче, 20, 62, Ванзейр, 49 - Оливейра, 15, 36, 41

Вероятно, самый яркий матч игрового дня. Бельгийцы и португальцы играли без центра поля, много ошибались в защите, но компенсировали это интересными атакующими решениями - все, как мы любим.

Молодой Витор Оливейра своей реализацией задавил хозяев в первом тайме, но те не поплыли и после перерыва еще взвинтили темп. На то, чтобы отыграться с 1:3, у "Униона" ушла четверть часа. Более того, бельгийцы еще и вырывать победу могли неоднократно, но Бонифаче и Адингра не пробили вратаря "Браги" Матеуса. Кто после такого скажет, что "Унион" не достоин места в плей-офф?

Берлин. "Ан дер Альтен Ферстерай"

"Унион Берлин" (Германия) - "Мальме" (Швеция) -

Начало в 22:00

Группа Е

Манчестер. "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Омония" (Кипр) -

Начало в 22:00

Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Шериф" (Молдова) -

Начало в 22:00

Группа F

Роттердам. "Де Кейп"

"Фейенорд" (Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 2:2

Голы: Тимбер, 32, Ганцко, 48 - Мартинес, 16, Святченко, 58

Яркий матч, в котором датчанам, скорее, повезло. Они забили два гола из очень сложных позиций (особенно Мартинес - там шедевр с 25 метров), а помимо этого создали только один момент, когда Исаксен не реализовал выход один на один. В остальном на поле царил "Фейе".

В концовке хозяева так прижали "Мидтьюлланн", что дважды мяч касался каркаса ворот - было ну очень жарко! Впрочем, Святченко и компания все равно выстояли - и теперь у команд по-прежнему равенство в таблице, по 5 очков. Здесь очные матчи ничего не прояснили, и вся борьба впереди.

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" (Италия) - "Штурм" (Австрия) -

Начало в 22:00

Группа G

Нант. "Божуар"

"Нант" (Франция) - "Фрайбург" (Германия) - 0:4

Голы: Кюблер, 25, Грегорич, 72, Шаде, 82, Чон У Йон, 87

Итак, сенсации не случилось - "Фрайбург" победил 4-й раз подряд и гарантировал себе место в плей-офф. "Нант", занимающий 19-е место в Лиге 1, не остановил соперника, который идет вторым в Бундеслиге.

Хотя, надо признать, "Канарейки" старались. За стартовые 15-20 минут они дважды попали в перекладину усилиями Сиссоко и Коршья, но что такое каркас? В футболе надо забивать, а это удавалось только немцам. В первом тайме Кюблер шикарно пальнул издали, а во втором Грегорич на противоходе убрал защитника и поставил в игре точку. Дальше французы просто сдались.

Баку. Стадион им. Тофика Бахрамова

"Карабах" (Азербайджан) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:0

Бездарный матч провели команды в Баку. Хозяева так за всю игру и не потревожили вратаря "Оли". Единственный раз "Карабах" мог забить в середине второго тайма, но и там Озобич с центра штрафной пробил мимо штанги.

Греки, в свою очередь, сконцентрировались сугубо на борьбе, а про созидание забыли настолько, что закончили матч вообще без явных голевых возможностей. И зачем было выходить на поле? Теперь даже теоретических шансов на плей-офф у "Оли" нет. "Карабах" же близок к заветной путевке, но кое-какие шансы остаются и у "Нанта", а значит, радоваться азербайджанцам рано.

Группа H

Трабзон. "Шенол Гюнеш"

"Трабзонспор" (Турция) - "Монако" (Франция) -

Начало в 22:00

Будапешт. "Групама Арена"

"Ференцварош" (Венгрия) - "Црвена Звезда" (Сербия) -

Начало в 22:00