Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы можем пройти дальше". Игроки Ренна намерены дать бой Шахтеру
Ответная встреча пройдет во Франции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты "Ренна" Чимуанья Угочукву и Карл Токо-Экамби прокомментировали поражение от "Шахтера" (1:2) в первом матче плей-офф Лиги Европы.
"Мы разочарованы результатом. Но есть несколько положительных моментов, которые мы получили в игре. Проявили командный дух, приложили все усилия во втором тайме и были вознаграждены по крайней мере одним голом. После первого матча нет явного фаворита, но я верю, что мы можем победить дома и пройти дальше", - сказал Угочукву.
"Это была интересная игра, было несколько моментов, которые нам понравились. Мы позволили забить им два мяча слишком легко, но во втором тайме все было гораздо лучше. Теперь у нас есть игра дома, мы хотим этим воспользоваться. Мы будем совершенствоваться в некоторых аспектах, и я верю, что мы сможем это сделать", – добавил Экамби.
Напомним, ответная встреча пройдет 23 февраля во Франции.
Популярное сейчас
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Плюс 800 хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 16 февраля
- Зимняя голословность. АЕК – Днепр-1 1:0. Видео гола и обзор матча
- Шахтар – Ренн. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Європи
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО