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"Мы можем пройти дальше". Игроки Ренна намерены дать бой Шахтеру

Лига Европы
(3 голосов)

Ответная встреча пройдет во Франции

"Мы можем пройти дальше". Игроки Ренна намерены дать бой Шахтеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболисты "Ренна" Чимуанья Угочукву и Карл Токо-Экамби прокомментировали поражение от "Шахтера" (1:2) в первом матче плей-офф Лиги Европы.

"Мы разочарованы результатом. Но есть несколько положительных моментов, которые мы получили в игре. Проявили командный дух, приложили все усилия во втором тайме и были вознаграждены по крайней мере одним голом. После первого матча нет явного фаворита, но я верю, что мы можем победить дома и пройти дальше", - сказал Угочукву.

"Это была интересная игра, было несколько моментов, которые нам понравились. Мы позволили забить им два мяча слишком легко, но во втором тайме все было гораздо лучше. Теперь у нас есть игра дома, мы хотим этим воспользоваться. Мы будем совершенствоваться в некоторых аспектах, и я верю, что мы сможем это сделать", – добавил Экамби.

Напомним, ответная встреча пройдет 23 февраля во Франции.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн Карл Токо-Экамби
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Источник:
uefa.com

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