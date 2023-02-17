"Мы можем пройти дальше". Игроки Ренна намерены дать бой Шахтеру

Футболисты "Ренна" Чимуанья Угочукву и Карл Токо-Экамби прокомментировали поражение от "Шахтера" (1:2) в первом матче плей-офф Лиги Европы.

"Мы разочарованы результатом. Но есть несколько положительных моментов, которые мы получили в игре. Проявили командный дух, приложили все усилия во втором тайме и были вознаграждены по крайней мере одним голом. После первого матча нет явного фаворита, но я верю, что мы можем победить дома и пройти дальше", - сказал Угочукву.

"Это была интересная игра, было несколько моментов, которые нам понравились. Мы позволили забить им два мяча слишком легко, но во втором тайме все было гораздо лучше. Теперь у нас есть игра дома, мы хотим этим воспользоваться. Мы будем совершенствоваться в некоторых аспектах, и я верю, что мы сможем это сделать", – добавил Экамби.