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Степаненко - об 1:1 с Фейеноордом: Результат не так уж плох

Лига Европы
(1 голосов)

Лидер "Шахтера" подвел итоги первой игры 1/8 финала Лиги Европы

Степаненко - об 1:1 с Фейеноордом: Результат не так уж плох

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал ничью с "Фейеноордом" (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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"Конечно, если ты пропускаешь гол на последних минутах, то всегда чувствуешь некоторое разочарование. И да, это напомнило мне нашу игру против "Реала" в Лиге чемпионов, когда они сравняли счет в добавленное время. Но в целом результат не так уж плох. Не забывайте, что сегодня мы играли без некоторых важных игроков.

Конечно, ответный матч будет очень трудным, но в основном потому, что "Фейеноорд" — очень хорошая команда. Не потому, что для нас это будет выездная игра. Скажем откровенно, все наши игры – выездные. Мы чувствуем большую поддержку в Польше, это очевидно, но на поле мы всегда играем на выезде", – приводит слова Степаненко официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответная игра между командами состоится 16 марта в Роттердаме.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
10.03.2023 в 09:04
на что вы расчитываете не понятно--не игра а стадо отбивающих баранов
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0
-1
aleks68
10.03.2023 в 09:26
твой черноморец наверное "блистал" бы в лиге чемпионов?не скули "эксперт"
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0
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