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Степаненко - об 1:1 с Фейеноордом: Результат не так уж плох
Лидер "Шахтера" подвел итоги первой игры 1/8 финала Лиги Европы
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал ничью с "Фейеноордом" (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
"Конечно, если ты пропускаешь гол на последних минутах, то всегда чувствуешь некоторое разочарование. И да, это напомнило мне нашу игру против "Реала" в Лиге чемпионов, когда они сравняли счет в добавленное время. Но в целом результат не так уж плох. Не забывайте, что сегодня мы играли без некоторых важных игроков.
Конечно, ответный матч будет очень трудным, но в основном потому, что "Фейеноорд" — очень хорошая команда. Не потому, что для нас это будет выездная игра. Скажем откровенно, все наши игры – выездные. Мы чувствуем большую поддержку в Польше, это очевидно, но на поле мы всегда играем на выезде", – приводит слова Степаненко официальный сайт УЕФА.
Напомним, ответная игра между командами состоится 16 марта в Роттердаме.
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