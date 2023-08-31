  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Бартулович: Показали, что можем играть наравне с такими командами топ-уровня
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартулович: Показали, что можем играть наравне с такими командами топ-уровня

Лига Европы
(1 голосов)

Заря обыграла Славию, ну в группу ЛЕ не прошла

Бартулович: Показали, что можем играть наравне с такими командами топ-уровня

zarya-lugansk.com

Новина українською

Тренер "Зари" Младен Бартулович подвел итог матча квалификации Лиги Европы с "Славией" (2:1).

Отметим, что по сумме двух матчей "Заря" проиграла со счетом 2:3 и осенью будет играть в группе Лиги конференций.

"Поздравляем "Славию" с выходом в группу. Мы сегодня выиграли у сильного соперника. Мы показали, что можем играть наравне с такими командами топ-уровня.

Также имели шансы на проход в групповой этап Лиги Европы, могли забивать 3-й мяч, но как есть. Где-то, возможно, нам не повезло", – сказал Бартулович.

По теме
yellow-arrow
Здесь без представителей Украины. Определились все участники группового раунда Лиги Европы
yellow-arrow
Почти не считается. Заря — Славия 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лига Европы. Олимпиакос, Аякс и Шериф сыграют в группах, Спарта разбила Динамо Загреб
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Младен Бартулович Славия (Прага)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Зоря

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vetgame
01.09.2023 в 00:09
Команды топ-уровня?
Ответить
0
0
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
01.09.2023 в 01:22
Ну для них - це топ
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
01.09.2023 в 00:06
Славія команда топ рівня?
Ответить
0
0
balamyt (Boston)
01.09.2023 в 02:06
К моему сожалени. сейчас большинство команд ЕВРО для УПЛ есть ТОП...Уровень игроков и команд УПЛ выровнялся , но не за счет повышения их класса..а за счет их как раз понижения..Да еще хороших легионеров практически не стало...Так что мы хотим от Ворсклы ,Днепр1 и Динамо К...Заря с Шахтерем немножко еще поборятся..,но без прежних браз. легионеров многого и от Шахтера ждать не приходится...Амбиции еще есть но класс уже не тот.. Слава Богу и вооруж.силам Украины что футбол хоть и Хворый..но еще жив.в Украине...Я с болью вспомина игры Днепра при Павлове , Кучеревском ,Рамосе и Маркевиче...Та же беда постигла и другие ведущие клубы Украины. ...Но я верю в возрождение. укр. футбола ..пусть только скорее освободятся территории и наступит Победа. Украины. .
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде