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Бартулович: Показали, что можем играть наравне с такими командами топ-уровня
Заря обыграла Славию, ну в группу ЛЕ не прошла
zarya-lugansk.com
Тренер "Зари" Младен Бартулович подвел итог
Отметим, что по сумме двух матчей "Заря" проиграла со счетом 2:3 и осенью будет играть в группе Лиги конференций.
"Поздравляем "Славию" с выходом в группу. Мы сегодня выиграли у сильного соперника. Мы показали, что можем играть наравне с такими командами топ-уровня.
Также имели шансы на проход в групповой этап Лиги Европы, могли забивать 3-й мяч, но как есть. Где-то, возможно, нам не повезло", – сказал Бартулович.
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