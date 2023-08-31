Бартулович: Показали, что можем играть наравне с такими командами топ-уровня

Тренер "Зари" Младен Бартулович подвел итог матча квалификации Лиги Европы с "Славией" (2:1) .

Отметим, что по сумме двух матчей "Заря" проиграла со счетом 2:3 и осенью будет играть в группе Лиги конференций.

"Поздравляем "Славию" с выходом в группу. Мы сегодня выиграли у сильного соперника. Мы показали, что можем играть наравне с такими командами топ-уровня.

Также имели шансы на проход в групповой этап Лиги Европы, могли забивать 3-й мяч, но как есть. Где-то, возможно, нам не повезло", – сказал Бартулович.