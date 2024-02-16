Маркевич: Ко всем защитникам Шахтера есть вопросы - что-то с этим Обамеянгом нужно делать

Известный украинский тренер, наставник "Карпат" Мирон Маркевич высказался о матче "Шахтера" против "Марселя" в Лиге Европы (2:2).

– Хорошая выдалась игра. Боевая. Мне как зрителю, а не тренеру, очень понравилась. Но, честно говоря, увидеть четыре гола не рассчитывал. Думал, что "Шахтер" победит в один мяч, так мне казалось.

Однако хорошо, что закончилось так, как закончилось, учитывая ход поединка, который вполне мог завершиться не в пользу украинского клуба. Первый гол "Шахтера", например, получился довольно курьезный – наказали за очень грубую ошибку их защитника, который просто по мячу не попал, не сумел его вынести. Николай на силу пробил, расстрелял вратаря. И "Марсель" забил, когда Матвиенко не очень сильно вынес.

Вообще, результат по игре, как говорится. Выяснение окончательных отношений переносится на ответный матч к Марселю.

- Кого бы вы назвали лучшим игроком матча в составе "Шахтера"?

– Эгиналду. И не только потому, что он забил второй гол, благодаря которому удалось избежать поражения. Бразилец, которого мало кто ожидал увидеть в старте, очень хорошо, качественно отработал. Эгиналду – безусловно, был лучший в этот вечер в составе "Шахтера". К нему вопросов у Марино Пушича быть не должно.

– Я не Пушич, но вопрос снова есть к защитникам. К примеру, Иракли Азарова, если мы говорим о первом пропущенном голе. Да и к Ефиму Конопле и Валерию Бондарю.

– Ко всем защитникам "Шахтера" есть вопросы. Не знаю, кто будет играть в ответном матче, но что-то с этим Обамеянгом нужно делать. Надо однозначно надежнее играть в обороне и держать этого игрока.

Я все понимаю, что Обамеянг опытный, искусный и техничный исполнитель, но так давать себя обыгрывать, как это позволил с собой сделать Гочолейшвили... Ну, не должно быть так на таком уровне.

– Возможно, учитывая, что Бондарь точно не будет играть на "Велодроме" из-за перебора желтых карточек, попытаться сыграть персонально по Обамеянгу, натравив на него гренадера Ярослава Ракицкого?

– Нет, Ракицкий, если будет играть, должен заниматься своим делом, которое ему удается лучше всего – быть лидером в центре обороны. Он, вероятно, и заменит Бондаря во Франции.

Вообще, не такой он, тот Обамеянг, и страшный. Просто сыграть нужно надежнее с ним, повторюсь. Не давать ему простора. Вот сегодня он и забил, и отдал. Хотя до игры все же говорили, вы, журналисты, писали, что нужно быть с ним максимально внимательным.