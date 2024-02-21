Горняк в Провансе: как Брандау выступал за Марсель и чего достиг

Брандау был одним из любимцев Мирчи Луческу, однако не всегда нравился фанам. Бразилец мог выжать один удачный матч, забить мяч, который повлияет на судьбу всего чемпионата, а потом не реализовать просто убийственный момент. Видимо, хорошо, что культура мемов возникла несколько позже – иначе бы нападающий точно заслужил почетное место.

Первая часть УПЛ 2008/09 далась Брандау довольно неплохо – в течение 12-ти встреч были организованы 8 результативных действий; еще по одному голу – в квалификации ЛЧ (пострадало загребское "Динамо") и кубке Украины.

Впрочем, уже тогда было понятно, что время форварда истекло. Разговоры об уходе шли еще с лета 2008-го (интересовался "Коринтианс"), зимой вопрос встал снова, когда на горизонте замаячили не только "мушкетеры", но и "Палмейрас" и казанский "Рубин".

Логика руководства дончан была максимально проста – в июне латиноамериканцу должно было исполниться двадцать девять, у него на руках контракт до 2012-го, зато прогрессировали Луис Адриану, Евгений Селезнев и Александр Гладкий. Почему бы не продать, если есть спрос?

И тут на авансцену неожиданно вышел новый игрок – да-да, марсельский "Олимпик". Безусловно, Брандау имел определенный кредит доверия (91+18, зафиксированные во всех турнирах, и пять медалей высшей пробы), однако предложение все равно оказалось внезапным.

"Горняку" помогло стечение обстоятельств

В течение кампании 2008/09 Мамаду Ньянг оформил привлекательные 20+7 – для этого ему понадобился 41 поединок. Фактурный, техничный, быстрый, стопроцентно лидер линии атаки ("Марсель" провалился в ЛЧ, но 3 мяча из 5 общих именно на счету сенегальца). Зачем Брандау?

Это были те дни, когда катарский проект ПСЖ не существовал в природе, а с доминацией прощался "Лион" (примечательно, что чемпионом в итоге стал "Бордо"). По состоянию на начало декабря "бело-голубые" шли вторыми в Лиге 1 и надеялись догнать "ткачей" (отставание небольшое – всего три балла). А еще – остаться в еврокубках; в заключительном туре как раз и решалось, кто попадет в весеннюю стадию Кубка УЕФА.

Французы выстояли в борьбе с мадридским "Атлетико", взяли ценный зачетный балл (его хватило, чтобы опередить ПСВ, параллельно "сгоревший" "Ливерпулю"), но из-за травмы правой ноги потеряли главного страйкера. Как выяснилось, на шесть недель.

Не надо быть провидцем, чтобы догадаться, какая паника зародилась в умах руководства: нападающий, вокруг которого выстроена стратегия, находится в лазарете – и это в самый ответственный отрезок сезона.

Вынужденный выход на трансферный рынок послужил поводом для спекуляций: конкуренты осознавали тонкости проблемы и пытались "выбить" как можно больше. Бубакар Саного не перешел из-за капризности "Вердера", 37-летний Хенрик Ларссон утомил промедлением из-за агентских "муток", поэтому постепенно провансальцы переключились на Брандау.

Ничуть не удивительно, что предложенные 5 миллионов евро не убедили Сергея Палкина, и переговоры зашли в тупик. Возникла широкая огласка в прессе – французские СМИ скрипели зубами от возмущения и считали "оранжево-черных" едва ли не вымогателями; масла в огонь подлил и футболист, который уверял в разговоре с газетчиками – возвращаться на родину рановато, а вот вариант с "Марселем" – то, что надо.

"Разумеется, я слышал об интересе "Олимпика" ко мне. Очень приятно, что меня хочет подписать такой уважаемый клуб с замечательными болельщиками", - напечатал Parisien. - "Я знаю, что в Марселе часто бывает тепло и солнечно. Я пока не могу заявить, что мой трансфер в "Олимпик" состоится, ведь мной интересуются еще и в Бразилии. Но я хочу остаться в Европе. Так что, если уйду из "Шахтера" – "Марсель" будет моим приоритетом".

"Шахтер" также вел тонкую информационную войну – отметил, что вообще-то их актив оценивается в 10 миллионов. Оказавшись в патовой ситуации, "Олимпик" не имел выбора, кроме как снова обратиться за бразильцем – и на этот раз стороны сошлись на 6 миллионах. Довольный Палкин сказал следующее: "Соглашения с французским клубом удалось достичь благодаря взаимным уступкам. Немалую роль сыграло наше уважительное отношение к игроку, который хотел попробовать себя в "Марселе".

Эрик Геретс, рулевой "бело-голубых", пробовал успокоить публику: "Брандау – игрок, который поднимет команду". Но так ли это?

Брандау заработал неоднозначную репутацию и вынужденно ушел в аренду

Следует подчеркнуть, что Брандау встретили с ожидаемой предвзятостью. Не тренер, - Геретс поддерживал новичка многими позитивными месседжами, - а прежде всего фанатское комьюнити. Покупка далась тяжело, все издания фонтанировали разговорами о контракте, рассчитанном до 2013-го, и считали деньги – видимо, форвард с 2 миллионами евро в год гарантирует необходимый класс?

Оправдались ли такие инвестиции? Кого бы вы ни спросили в Марселе, тот скорее всего даст не совсем положительную оценку. 31 мяч и 13 ассистов в 116 матчах – отнюдь не идеальная статистика. Если брать не общую дистанцию, а отдельный отрезок или перформанс, то да – латиноамериканца все же есть за что похвалить.

Пока Ньянг лечился и восстанавливался, Брандау работал – да, пришлось долго "раскачиваться" (дебютное взятие ворот состоялось только с наступлением марта), зато через несколько туров нападающий набрал неплохой ход – забил "Нанту", "Сент-Этьену", "Греноблю" и "Лорьяну".

Особенно важным выдался гол против "Нанта" – бразилец закрыл вопрос о победителе (2:0) и тем самым поднял провансальцев на лидирующую строчку Лиги 1. Казалось бы, что здесь такого? Ну, на высшей ступени "Марсель" не находился десять лет, и вклад Брандау не остался незамеченным.

Жаль, что на финише усилий команды не хватило – Эрик Геретс хоть и был признан лучшим коучем розыгрыша 2008/09, однако ограничился серебряными медалями. Как мы указали выше, все лавры заслуженно свалились на голову "Бордо" и Лорана Блана.

Произошло ли еще что-то примечательное? Да. Дидье Дешам не придумал абсолютно ничего нового, когда установил баланс между Брандау и Ньянгом – сенегальца, который славился своей универсальностью, без потери качества отправил на левый фланг.

Экс-"горняк" получил достаточно пространства для действий, не сильно поразил в чемпионате (8+5), зато понравился в Кубке французской лиги – дублем прибил "Сент-Этьен", столько же отправил в полуфинале "Тулузе". Что касается решающего поединка с жирондинцами, то наш герой промолчал, но к выигранной Лиге 1 справедливо добавил и кубковую награду.

И, вот знаете, в этом и заключается проблематика Брандау – он всегда находил момент, чтобы правдами-неправдами затолкать мяч, но при этом не принес вожделенной стабильности. У журналистов и болельщиков были обоснованные претензии, а потом объект их критики выходил на поле и делал разницу.

Ходили слухи, что менеджмент клуба поделился на два лагеря: одни "сливы" утверждали, что с приобретением Андре-Пьера Жиньяка и Лоика Реми потребность в бразильце полностью отпала, другие же были убеждены, что Брандау все еще понадобится по ходу изнурительного сезона.

К сожалению, первый тезис начал постепенно оправдываться. Не сказать, что Дешам не дал подопечному достаточно возможностей, чтобы подтвердить статус и навязать конкуренцию – для этого было выделено 1 903 минуты. Вот только Брандау не показал должную эффективность, за которую нужно держаться руками и ногами – 4 гола и сколько же передач вызвали нескрываемое разочарование.

К тому же в марте 2011-го футболист вляпался в громкий сексуальный скандал – 24-летняя француженка обратилась в полицию с обвинениями в изнасиловании. Подчеркнем, что бразилец не скрывался, не менял собственную версию защиты, согласно которой акт произошел по взаимному согласию, самостоятельно пришел в суд, где держался достаточно достойно. Его одноклубники отреагировали публичной поддержкой, что, правда, не понравилось аудитории – "Марсель" впопыхах начал искать оправдания, а затем, наблюдая за нарастающим костром, решил отправить игрока в аренду в "Крузейро".

Стоило Лоику Реми и Стефану Мбиа отпраздновать мяч против "Ренна" поднятой футболкой с фамилией "Брандау", как начался хаос. Дешам стоял на своем: "Да, я знал об этом, но не запрещал. Это было хорошо задумано. Брандау – один из наших. Это был лишь жест, адресованный ему, не затрагивайте эту идею". Только вот после этих слов началась еще большая перепалка – дошло до того, что по другую сторону баррикад вышел Жан-Клод Дассье, президент "бело-голубых".

Если забежать несколько вперед, то все это дело держалось в информационном поле полтора года – журналисты смаковали кадры, на которых Брандау ведет под руки полиция, и предсказывали, что он сядет за решетку. И этого не произошло – адвокаты доказали, что закон нарушен не был; хорошо, что тогда еще не пропагандировалась столь агрессивная культура отмены, иначе бы вот этот шлейф негатива так и безосновательно тянулся.

Нападающий вновь оказался необходим "Марселю", но в качестве затычки

С марта 2011-го по январь 2012-го Брандау пробовал перезагрузиться – помимо "Крузейро", где ничего не получилось (6 матчей, 0 результативных действий), он предстал еще и в "Гремио". В стане "трехцветных" ситуация развивалась несколько лучше (4 точных выстрела в 14 встречах) – не настолько, чтобы биться в конвульсиях от счастья, но "Марсель" это заметил и досрочно приостановил аренду. Настоял Дешам – Джордан и Андре Аю отправились на Кубок африканских наций, поэтому требовалась помощь.

"Это было решено. Приключение в Порту-Алегри было веселым, и я благодарю всех в клубе. Но я сейчас возвращаюсь в "Марсель", я очень рад", - сообщил бразилец.

Пригодился ли Брандау? Учитывая то, что "Марсель" в него особо и не верил, то да. Форвард поразил ворота "Лиона" и принес сказочную победу над "Интернационале" в 1/8-й Лиги чемпионов – вышел в концовке при счете 0:1 и за считанные минуты разобрался с Жулио Сезаром. Джампаоло Паццини успел установить на табло 2:1, но этого было маловато, чтобы квалифицироваться в четвертьфинал – несколькими неделями ранее провансальцы одолели "нерадзурри" 1:0 и прошли дальше благодаря правилу выездного гола.

Ну, и в который раз Брандау продемонстрировал умение кубкового бойца – в Кубке лиги огорчил переломным ударом "Ниццу", а в финале с "Лионом", в дополнительное время, на 105 минуте "расстрелял" Уго Льориса. В кампании 2011/12 "Марсель" агонизировал (как следствие, финишировал десятым в турнирной таблице), но благодаря этому триумфу все же обеспечил путевку в Лигу Европы. Красиво, как ни крути.

В мае 2012-го поползли слухи, что Брандау покинет коллектив, и это, собственно, произошло в августе. Дешам провел нелегкий год, поссорился с руководством и ушел еще в июле ради сборной Франции, а Эли Боп не стал цепляться за исполнителя – мол, пора ставить точку. В "Сент-Этьене", между прочим, была написана неплохая история.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine