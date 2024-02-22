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Ренн - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Ренн - Милан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
“Ренн” попытается продемонстрировать свою отменную домашнюю форму в ответном матче с “Миланом” в Лиге Европы, но отыграть три гола будет очень сложно.
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Лига Европы, раунд плей-офф, ответный матч
22 февраля 2024. Ренн, “Роазон Парк”
“Ренн” 19:45 “Милан”
Результат первого матча – 0:3
Телетрансляция – Megogo Футбол 4
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Телетрансляція матчу Ренн - МіланСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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