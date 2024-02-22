Ренн - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

“Ренн” попытается продемонстрировать свою отменную домашнюю форму в ответном матче с “Миланом” в Лиге Европы, но отыграть три гола будет очень сложно.

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Лига Европы, раунд плей-офф, ответный матч

22 февраля 2024. Ренн, “Роазон Парк”

Результат первого матча – 0:3

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