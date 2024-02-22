Спортинг - Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Спортинг" на выезде уверенно переиграл "Янг Бойз" (1:3). Швейцарцы значительно уменьшили себе шансы на проход в следующий раунд, учитывая, что решающие 90 минут придется провести в Лиссабоне, где местная команда почти не знает горечи поражений.

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Матч состоится в четверг, 22-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 12.

1/16 финала Лиги Европы. Второй матч

22 февраля, 22:00. "Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 12