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"Слова тренера были простыми". Обамеянг высказался о победе над Шахтером

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Форвард "Марселя" также отреагировал на то, что стал лучшим бомбардиром турнира

"Слова тренера были простыми". Обамеянг высказался о победе над Шахтером

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился эмоциями после победы над "Шахтером" (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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"Я очень счастлив. Думаю, нам было важно выиграть эту игру дома. Мы рады, потому что болельщики были рядом, даже несмотря на очень сложную ситуацию. Сегодня вечером мы проделали отличную работу.

Я очень, очень рад стать лучшим бомбардиром в этом соревновании. Это значит многое. Надеюсь, это еще не конец, и я смогу забивать снова и снова, чтобы быть уверенным, что останусь первым.

Жан-Луи Гассе? Его слова были очень простыми. Нам нужно вернуться к основам и быть скромными, просто попытаться играть в свою игру. Вот и все. Эта неделя очень важна для нас. В это воскресенье нам предстоит еще одна игра, и, надеюсь, мы сможем проделать ту же работу", – приводит слова Обамеянга пресс-служба УЕФА.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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