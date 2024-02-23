"Слова тренера были простыми". Обамеянг высказался о победе над Шахтером

Нападающий "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился эмоциями после победы над "Шахтером" (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Я очень счастлив. Думаю, нам было важно выиграть эту игру дома. Мы рады, потому что болельщики были рядом, даже несмотря на очень сложную ситуацию. Сегодня вечером мы проделали отличную работу.

Я очень, очень рад стать лучшим бомбардиром в этом соревновании. Это значит многое. Надеюсь, это еще не конец, и я смогу забивать снова и снова, чтобы быть уверенным, что останусь первым.

Жан-Луи Гассе? Его слова были очень простыми. Нам нужно вернуться к основам и быть скромными, просто попытаться играть в свою игру. Вот и все. Эта неделя очень важна для нас. В это воскресенье нам предстоит еще одна игра, и, надеюсь, мы сможем проделать ту же работу", – приводит слова Обамеянга пресс-служба УЕФА.