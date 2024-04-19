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Алонсо - про 1:1 с Вест Хэмом: Мы играли хуже соперника в первом тайме
Коуч "фармацевтов" признал доминирование соперника в первой половине игры
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Байера" Хаби Алонсо проанализировал ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против "Вест Хэма" (1:1).
"Мы были готовы к тому, что соперник будет очень сильно давить. Нам было некомфортно в нашей расстановке, мы не могли найти свою игру.
Честно говоря, "Вест Хэм" был лучшей командой в первом тайме. К счастью, мы изменили ситуацию в перерыве. Я счастлив, что мы прошли дальше. В Лиге Европы всегда бывают трудные моменты", - цитирует Хаби BBC.
Напомним, в полуфинале ЛЕ леверкузенцы сыграют с "Ромой".
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