Алонсо - про 1:1 с Вест Хэмом: Мы играли хуже соперника в первом тайме

Наставник "Байера" Хаби Алонсо проанализировал ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против "Вест Хэма" (1:1).

"Мы были готовы к тому, что соперник будет очень сильно давить. Нам было некомфортно в нашей расстановке, мы не могли найти свою игру.

Честно говоря, "Вест Хэм" был лучшей командой в первом тайме. К счастью, мы изменили ситуацию в перерыве. Я счастлив, что мы прошли дальше. В Лиге Европы всегда бывают трудные моменты", - цитирует Хаби BBC.