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Байер не проигрывает уже 44 матча - это рекорд века

Германия

Всё благодаря голу Фримпонга на 89-й минуте

Байер не проигрывает уже 44 матча - это рекорд века

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "Байер" расписал мировую ничью с "Вест Хэмом" (1:1), и прошёл в следующую стадию турнира с учётом результата первой игры (2:0).

Таким образом, леверкузенский клуб продлил свою беспроигрышную серию до 44 матчей. С момента последнего поражения в мае 2023 года, подопечные Алонсо одержали 38 побед и 6 раз сыграли вничью во всех турнирах.

Этот результат стал рекордным среди клубов из топ-5 европейских лиг в XXI веке. Ранее этот рекорд принадлежал итальянскому "Ювентусу", который в сезоне-2011/12 не проигрывал на протяжении 43 игр.

Напомним, 14 апреля "Байер" впервые в своей истории стал чемпионом Бундеслиги.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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scorpius (Ck)
19.04.2024 в 12:14
Кто знает у кого пока рекорд на все времена?
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
19.04.2024 в 12:14
Кто знает у кого пока рекорд на все времена?
Ответить
0
0

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