Байер не проигрывает уже 44 матча - это рекорд века

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "Байер" расписал мировую ничью с "Вест Хэмом" (1:1), и прошёл в следующую стадию турнира с учётом результата первой игры (2:0).

Таким образом, леверкузенский клуб продлил свою беспроигрышную серию до 44 матчей. С момента последнего поражения в мае 2023 года, подопечные Алонсо одержали 38 побед и 6 раз сыграли вничью во всех турнирах.

Этот результат стал рекордным среди клубов из топ-5 европейских лиг в XXI веке. Ранее этот рекорд принадлежал итальянскому "Ювентусу", который в сезоне-2011/12 не проигрывал на протяжении 43 игр.

Напомним, 14 апреля "Байер" впервые в своей истории стал чемпионом Бундеслиги.