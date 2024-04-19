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Байер не проигрывает уже 44 матча - это рекорд века
Всё благодаря голу Фримпонга на 89-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "Байер" расписал мировую ничью с "Вест Хэмом" (1:1), и прошёл в следующую стадию турнира с учётом результата первой игры (2:0).
Таким образом, леверкузенский клуб продлил свою беспроигрышную серию до 44 матчей. С момента последнего поражения в мае 2023 года, подопечные Алонсо одержали 38 побед и 6 раз сыграли вничью во всех турнирах.
Этот результат стал рекордным среди клубов из топ-5 европейских лиг в XXI веке. Ранее этот рекорд принадлежал итальянскому "Ювентусу", который в сезоне-2011/12 не проигрывал на протяжении 43 игр.
Напомним, 14 апреля "Байер" впервые в своей истории
44 - Bayer 04 Leverkusen blieb im 44. Pflichtspiel in Folge unbesiegt (38S 6U) und stellt damit einen neuen Rekord in den großen fünf europäischen Ligen auf – zuvor blieb Juventus Turin von Mai 2011 bis Mai 2012 43 Pflichtspiele ungeschlagen. Unaufhaltsam.@bayer04fussball pic.twitter.com/tEpc7vqc3W— OptaFranz (@OptaFranz) April 18, 2024
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