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Матчи отбора на молодежное Евро возобновились без сборной Украины
Ничего, свое сыграем немного позже
uaf.ua
Не только матчи национальной сборной Украины были поставлены на паузу из-за войны. Эта же судьба ожидает и более молодые команды.
Как сообщает сайт УАФ, матчи отбора на молодежное Евро-2023 сегодня возобновятся без нашей молодежки Ротаня. 24-го марта Украина U-21 должна была встретиться с Арменией, 29-го - с французами.
Сейчас оба матча перенесены на более поздний срок. Точных дат пока нет. Напомним, что игру Украина - Шотландия в рамках отбора на ЧМ-2022 предварительно
Украинская молодежка идет второй в своей группе, отставая от Франции на три очка.
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