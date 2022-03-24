Матчи отбора на молодежное Евро возобновились без сборной Украины

Не только матчи национальной сборной Украины были поставлены на паузу из-за войны. Эта же судьба ожидает и более молодые команды.

Как сообщает сайт УАФ, матчи отбора на молодежное Евро-2023 сегодня возобновятся без нашей молодежки Ротаня. 24-го марта Украина U-21 должна была встретиться с Арменией, 29-го - с французами.

Сейчас оба матча перенесены на более поздний срок. Точных дат пока нет. Напомним, что игру Украина - Шотландия в рамках отбора на ЧМ-2022 предварительно перенесли на июнь .

Украинская молодежка идет второй в своей группе, отставая от Франции на три очка.