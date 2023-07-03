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Испания U21 - Украина U21: где и когда смотреть онлайн полуфинал молодежного чемпионата Европы
Главный матч года
Фото: UA-Футбол/Автор - Оксана Васильєва
Работа Руслана Ротаня весной этого года во главе Александрии вызвала обычно негативные эмоции у болельщиков. Поэтому особых ожиданий накануне молодежного Евро-2023 у сообщества не было: выход из группы уже считался бы неплохим результатом. Однако нашим ребятам удалось приятно удивить: завершить групповой этап без поражений, а на первой стадии плей-офф одержать волевую победу над Францией. После последнего успеха Михаил Мудрик заявил, что цель команды – выиграть трофей. Что ж, большая часть пути к этой задаче уже пройдена и осталось всего два шага.
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В полуфинале Евро-2023 сборная Украины встретится с Испанией. Матч состоится в среду, 5 июля, на стадионе "Стяуа" в Бухаресте. Стартовый свисток от арбитра раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Официальный транслятор матчей молодежного чемпионата Европы в Украине – "Суспільне". В прямом эфире этот поединок покажут на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Днепр", "Суспільне Чернигов" и т.д.), сайте "Суспільне Спорт" и на Youtube-странице "Суспільне Спорт". Также плеер с трансляцией будет на сайте UA-Футбол. На всех платформах просмотр матча будет бесплатным.
Если у вас есть дела в это время и не сможете увидеть игру - не беда. Следить за ходом событий вы сможете вместе с текстовой трансляцией в Матч-центре UA-Футбол
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