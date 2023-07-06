Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Испании U-21: Мудрик был одним из главных орудий Украины
Испанцы нанесли разгромное украинским сверстникам
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Защитник молодежной сборной Испании Виктор Гомес прокомментировал победу над Украиной (5:1) в полуфинале Евро-2023 U-21.
"Серхио Гомес более привычен к обороне, ведь он играл в "Манчестер Сити" на позиции опорного защитника. Помощь Серхио была ключевой, а также Баэна внутри пытался защищаться против Мудрика, так как он был одним из их главных орудий.
Мудрик – невероятный игрок, а с пространством – тем более. Он очень мощный, очень быстрый, и во второй половине мы исправили это. Просто пытались предоставить больше помощи, чтобы он не выходил один на один против меня. План игры был идеальным во второй половине", – приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.
В финале Испания сыграет с Англией, которая разгромила Израиль (3:0). Финальный матч состоится 8 июля.
Популярное сейчас
- Ротань: Эти задержки рейсов непонятны, нас закрыли в каком-то ангаре, мы просидели четыре часа в аэропорту
- Разгром. Испания забивает 5-й гол в ворота Украины
- Начали за здравие. Динамо Киев –Динамо Бухарест 4:1. Видео голов и обзор матча
- УЕФА определил лучшего игрока матча Франция – Украина на Евро-2023 U-21
- Роман Григорчук получил новый статус
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Новости по теме
- 06:30 Украинские Фиаско Украины U-21, новый тренер ПСЖ и громкий трансфер МЮ. Главные новости за 5 июля
- 00:50 Украинские Ротань: Эти задержки рейсов непонятны, нас закрыли в каком-то ангаре, мы просидели четыре часа в аэропорту
- 00:44 Видео Олимпиада - тоже хорошо. Испания U-21 - Украина U-21 5:1. Видео голов и обзор матча