Защитник Испании U-21: Мудрик был одним из главных орудий Украины

Защитник молодежной сборной Испании Виктор Гомес прокомментировал победу над Украиной (5:1) в полуфинале Евро-2023 U-21.

"Серхио Гомес более привычен к обороне, ведь он играл в "Манчестер Сити" на позиции опорного защитника. Помощь Серхио была ключевой, а также Баэна внутри пытался защищаться против Мудрика, так как он был одним из их главных орудий.

Мудрик – невероятный игрок, а с пространством – тем более. Он очень мощный, очень быстрый, и во второй половине мы исправили это. Просто пытались предоставить больше помощи, чтобы он не выходил один на один против меня. План игры был идеальным во второй половине", – приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.