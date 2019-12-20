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Мемфис Депай перенес операцию
Впереди - долгий путь реабилитации
Форвард "Лиона" и сборной Голландии Мемфис Депай на прошлой неделе получил очень серьезную травму. Есть вероятность, что до конца сезона он так и не появится на поле.
Сегодня игрок успешно был прооперирован в Риме. Операцию совершил известный доктор Пьер Паоло Мариани. Ранее он помог Кевину Стротману, который и дал совет Мемфису касательно специалиста.
Точный сроки восстановления игрока остаются неизвестными. Крайне вероятно, что он пропустит порядка шести месяцев. Его участие на Евро-2020, где Нидерланды сыграют с Украиной, под вопросом.
Ранее сообщалось, что "Лион" нашел уже несколько игроков, которые временно могут заменить Депая.