Мемфис Депай перенес операцию

Форвард "Лиона" и сборной Голландии Мемфис Депай на прошлой неделе получил очень серьезную травму. Есть вероятность, что до конца сезона он так и не появится на поле.

Сегодня игрок успешно был прооперирован в Риме. Операцию совершил известный доктор Пьер Паоло Мариани. Ранее он помог Кевину Стротману, который и дал совет Мемфису касательно специалиста.

Точный сроки восстановления игрока остаются неизвестными. Крайне вероятно, что он пропустит порядка шести месяцев. Его участие на Евро-2020, где Нидерланды сыграют с Украиной, под вопросом.

Ранее сообщалось, что "Лион" нашел уже несколько игроков, которые временно могут заменить Депая.