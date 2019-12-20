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Мемфис Депай перенес операцию

Франция
(1 голосов)

Впереди - долгий путь реабилитации

Мемфис Депай перенес операцию
UA-Футбол
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Форвард "Лиона" и сборной Голландии Мемфис Депай на прошлой неделе получил очень серьезную травму. Есть вероятность, что до конца сезона он так и не появится на поле.

Сегодня игрок успешно был прооперирован в Риме. Операцию совершил известный доктор Пьер Паоло Мариани. Ранее он помог Кевину Стротману, который и дал совет Мемфису касательно специалиста.

Точный сроки восстановления игрока остаются неизвестными. Крайне вероятно, что он пропустит порядка шести месяцев. Его участие на Евро-2020, где Нидерланды сыграют с Украиной, под вопросом.

Ранее сообщалось, что "Лион" нашел уже несколько игроков, которые временно могут заменить Депая.

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В статье: Лион Мемфис Депай
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