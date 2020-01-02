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Неймар не попал в десятку лучших игроков чемпионата Франции

Франция
(1 голосов)

Бразилец всего лишь 11-й

Неймар не попал в десятку лучших игроков чемпионата Франции
UA-Футбол
Новина українською

Журнал GFNF (GetFootballNewsFrance) составил список ста лучших игроков Лиги 1 за прошлый год. Самый дорогой футболист в истории Неймар оказался вне ТОП 10.

Он занял лишь 11-е место, пропустив вперед сразу шестерых игроков "ПСЖ". Также его опередили игроки "Монако", "Лиона" и "Монпелье". Вашему вниманию первая десятка:

  • 1) Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
  • 2) Анхель Ди Мария ("ПСЖ")
  • 3) Виссам Бен Йеддер ("Монако")
  • 4) Маркиньос ("ПСЖ")
  • 5) Тьяго Силва ("ПСЖ")
  • 6) Идрисса Гуйе ("ПСЖ")
  • 7) Мемфис Депай ("Лион")
  • 8) Марко Верратти ("ПСЖ")
  • 9) Мусса Дембеле ("Лион")
  • 10) Тежи Саванье ("Монпелье")

Напомним, что в текущем сезоне Неймар также не попал в 30-ку претендентов на Золотой Мяч и впервые в карьере "потерял" в цене.

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В статье: Мусса Дембеле Марко Верратти Тьяго Силва Неймар Анхель Ди Мария Маркиньос Лион Виссам Бен Йеддер Мемфис Депай Идрисса Гейе ПСЖ Килиан Мбаппе Тежи Саванье
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Комментарии (2)
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Zidane5 (Одесса)
02.01.2020 в 19:29
Вышел с тени Месси, но попал в тень 10 человек
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Spokoyno (Киев)
02.01.2020 в 18:58
Так буває, коли футболісту не цікаво грати в якомусь чемпіонаті, клубі. Тоді навіть найталановитіші зірки видають окремі матчі, але стабільно на своєму високому рівні НЕ ГРАЮТЬ!
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