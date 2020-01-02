Франция
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Неймар не попал в десятку лучших игроков чемпионата Франции
Бразилец всего лишь 11-й
Журнал GFNF (GetFootballNewsFrance) составил список ста лучших игроков Лиги 1 за прошлый год. Самый дорогой футболист в истории Неймар оказался вне ТОП 10.
Он занял лишь 11-е место, пропустив вперед сразу шестерых игроков "ПСЖ". Также его опередили игроки "Монако", "Лиона" и "Монпелье". Вашему вниманию первая десятка:
- 1) Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
- 2) Анхель Ди Мария ("ПСЖ")
- 3) Виссам Бен Йеддер ("Монако")
- 4) Маркиньос ("ПСЖ")
- 5) Тьяго Силва ("ПСЖ")
- 6) Идрисса Гуйе ("ПСЖ")
- 7) Мемфис Депай ("Лион")
- 8) Марко Верратти ("ПСЖ")
- 9) Мусса Дембеле ("Лион")
- 10) Тежи Саванье ("Монпелье")
Напомним, что в текущем сезоне Неймар также не попал в 30-ку претендентов на Золотой Мяч и впервые в карьере "потерял" в цене.
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Комментарии (2)
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Zidane5 (Одесса)
02.01.2020 в 19:29
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Spokoyno (Киев)
02.01.2020 в 18:58
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