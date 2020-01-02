Неймар не попал в десятку лучших игроков чемпионата Франции

Журнал GFNF (GetFootballNewsFrance) составил список ста лучших игроков Лиги 1 за прошлый год. Самый дорогой футболист в истории Неймар оказался вне ТОП 10.

Он занял лишь 11-е место, пропустив вперед сразу шестерых игроков "ПСЖ". Также его опередили игроки "Монако", "Лиона" и "Монпелье". Вашему вниманию первая десятка:

1) Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

2) Анхель Ди Мария ("ПСЖ")

3) Виссам Бен Йеддер ("Монако")

4) Маркиньос ("ПСЖ")

5) Тьяго Силва ("ПСЖ")

6) Идрисса Гуйе ("ПСЖ")

7) Мемфис Депай ("Лион")

8) Марко Верратти ("ПСЖ")

9) Мусса Дембеле ("Лион")

10) Тежи Саванье ("Монпелье")

Напомним, что в текущем сезоне Неймар также не попал в 30-ку претендентов на Золотой Мяч и впервые в карьере "потерял" в цене.