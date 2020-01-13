Тухель: До сих не понимаю, как можно было засчитать третий гол Монако

Главный тренер "ПСЖ" прокомментировал ничейный матч против "Монако" (3:3). По его мнению, один из голов соперника засчитывать было нельзя.

"Третий гол "Монако"? Я не понимаю, до сих пор не могу понять, как можно было его засчитывать. Почему это не офсайд. Говорили, что с VAR будет проще, но я не понимаю некоторые правила.

Маркиньос впервые за долгое время играл в центре защите, так как три футболиста сейчас с травмами. Это было наиболее логичным решением. Верратти и Гуйе неплохо смотрелись в центре поля", - заявил Тухель после игры.

Сейчас "ПСЖ" лидирует в чемпионате, имея в активе 46 пунктов.