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Неймар эффектно обвел соперника – арбитру пришлось реагировать на показательную "радугу" бразильца
В результате споров, Ней не остался без "горчичника"
"ПСЖ" обыграл "Монпелье" со счетом 5:0 в рамках очередного тура Лиги 1 – теперь отрыв парижан от второго места составляет 13 очков. Победу немного омрачил инцидент вокруг форварда французского гранда и арбитра встречи – бразильцу грозит дисквалификация за угрозы в адрес судьи.
История началась с того, что Неймар по традиции несколько раз огреб по ногам от оппонентов из-за своей высокой скорости и качества дриблинга. Под конец тайма бразилец решил поиздеваться над обидчиками, исполнив финт под названием "радуга" на фланге атаки. Судья Жером Брисар попросил лидера "ПСЖ" не исполнять показательные обманные движения и не накалять обстановку – возмущения Нея были парированы "горчичником", а в протокол отправилась аргументация "за споры с арбитром".
Neymar tiene razón. Injustificable decisión del árbitro. https://t.co/Cfv6t7LSFb— VarskySports (@VarskySports) February 3, 2020
В перерыве бразилец послал куда подальше резервного судью: "Я играю в футбол, он дает мне карточку! Успокойся? В жопу!".