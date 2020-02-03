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Неймар эффектно обвел соперника – арбитру пришлось реагировать на показательную "радугу" бразильца

Франция
(1 голосов)

В результате споров, Ней не остался без "горчичника"

Неймар эффектно обвел соперника – арбитру пришлось реагировать на показательную "радугу" бразильца
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"ПСЖ" обыграл "Монпелье" со счетом 5:0 в рамках очередного тура Лиги 1 – теперь отрыв парижан от второго места составляет 13 очков. Победу немного омрачил инцидент вокруг форварда французского гранда и арбитра встречи – бразильцу грозит дисквалификация за угрозы в адрес судьи.

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История началась с того, что Неймар по традиции несколько раз огреб по ногам от оппонентов из-за своей высокой скорости и качества дриблинга. Под конец тайма бразилец решил поиздеваться над обидчиками, исполнив финт под названием "радуга" на фланге атаки. Судья Жером Брисар попросил лидера "ПСЖ" не исполнять показательные обманные движения и не накалять обстановку – возмущения Нея были парированы "горчичником", а в протокол отправилась аргументация "за споры с арбитром".

В перерыве бразилец послал куда подальше резервного судью: "Я играю в футбол, он дает мне карточку! Успокойся? В жопу!".

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В статье: Неймар Монпелье Монпелье (Франция) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (2)
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Ukraine MT (Львов)
03.02.2020 в 14:01
Жесть. Тогда Месси и Роналду каждый матч должны на горчичниках сидеть, а то выделываются всю карьеру.Дожились, нельзя финтить, чтобы морально не давать на соперников. )
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Astor Astor (Одесса)
03.02.2020 в 13:45
Если все было именно так, как написано, то судья - тупой идиот. Где в правилах написано, что запрещается делать финт "радуга"?
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