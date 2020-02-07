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Неймар, пропустив одну игру, вновь приступил к тренировкам

Франция
(3 голосов)

День рождения отгулял - можно вновь к футболу возвращаться

Неймар, пропустив одну игру, вновь приступил к тренировкам
UA-Футбол
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Французский "ПСЖ" продолжает подготовку к очередному матчу внутренного чемпионата. На тренировках был замечен бразилец Неймар.

Форвард пропустил последний матч из-за повреждения. Параллельно с этим, он достаточно пафосно отметил свой 28-й день рождения.

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Помимо Неймара, к тренировкам вернулся Тьяго Силва. Капитан парижан также пропустил несколько матчей из-за повреждения.

Отметим, что оба игрока смогу вернуться в игре против "Лиона" 9-го февраля.

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В статье: Неймар ПСЖ
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