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Абидаль может покинуть руководство Барселоны, чтобы стать спортивным директором Лиона

Франция
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Эрик и так рискует потерять работу через год…

Абидаль может покинуть руководство Барселоны, чтобы стать спортивным директором Лиона
Новина українською

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Эрик Абидаль может продолжить карьеру во французской Лиге 1. Функционеру предлагают пост спортивного директора в "Лионе", как сообщает Marca со ссылкой на RMC.

Французский клуб также рассматривает кандидатуры Брюно Шейру, Пола Митчелла и Лоика Дезире. Не исключено, что 40-летний Абидаль потеряет работу по итогам выборов президента "Барселоны", которые состоятся через год.

Напомним, ранее у Эрика случился конфликт с капитаном команды Лионелем Месси. Игровая карьера Абидаля длилась с 1999-го по 2014 год. Он защищал цвета "Монако", "Лилля", "Барселоны", "Олимпиакоса" и "Лиона".

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В статье: Эрик Абидаль Лион Барселона Олимпик (Лион)
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Источник:
Marca

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