Абидаль может покинуть руководство Барселоны, чтобы стать спортивным директором Лиона

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Эрик Абидаль может продолжить карьеру во французской Лиге 1. Функционеру предлагают пост спортивного директора в "Лионе", как сообщает Marca со ссылкой на RMC.

Французский клуб также рассматривает кандидатуры Брюно Шейру, Пола Митчелла и Лоика Дезире. Не исключено, что 40-летний Абидаль потеряет работу по итогам выборов президента "Барселоны", которые состоятся через год.

Напомним, ранее у Эрика случился конфликт с капитаном команды Лионелем Месси. Игровая карьера Абидаля длилась с 1999-го по 2014 год. Он защищал цвета "Монако", "Лилля", "Барселоны", "Олимпиакоса" и "Лиона".