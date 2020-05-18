"Нельзя стать лучшим в ПСЖ – нужен клуб, который способен выиграть ЛЧ". Элбер – о трансфере Неймара в Барсу

Экс-форвард "пентакампеонов" и мюнхенской "Баварии" Элбер в эфире радиостанции Cadena SER оценил вероятность возвращения форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в каталонскую "Барселону". Цитирует Элбера Goal.com.

"Поскольку он сам покинул "Барселону", то вряд ли вернется на "Камп Ноу". Неймар очень плохо повел себя с каталонцами: когда он хотел уйти, то сказал, что намерен стать лучшим в мире. Но нельзя стать лучшим в мире, играя за "ПСЖ".