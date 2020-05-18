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"Нельзя стать лучшим в ПСЖ – нужен клуб, который способен выиграть ЛЧ". Элбер – о трансфере Неймара в Барсу

Франция
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Бразилец советует бразильцу

"Нельзя стать лучшим в ПСЖ – нужен клуб, который способен выиграть ЛЧ". Элбер – о трансфере Неймара в Барсу
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Экс-форвард "пентакампеонов" и мюнхенской "Баварии" Элбер в эфире радиостанции Cadena SER оценил вероятность возвращения форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в каталонскую "Барселону". Цитирует Элбера Goal.com.

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"Поскольку он сам покинул "Барселону", то вряд ли вернется на "Камп Ноу". Неймар очень плохо повел себя с каталонцами: когда он хотел уйти, то сказал, что намерен стать лучшим в мире. Но нельзя стать лучшим в мире, играя за "ПСЖ".

"Для этого нужно быть игроком "Реала" или "Барселоны" – команды, которая способна выиграть Лигу чемпионов. "ПСЖ" все равно не сможет выиграть этот турнир в ближайшие 3-4 года".

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В статье: Неймар Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Джоване Элбер
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Источник:
Goal.com

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