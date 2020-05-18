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"Нельзя стать лучшим в ПСЖ – нужен клуб, который способен выиграть ЛЧ". Элбер – о трансфере Неймара в Барсу
Бразилец советует бразильцу
Экс-форвард "пентакампеонов" и мюнхенской "Баварии" Элбер в эфире радиостанции Cadena SER оценил вероятность возвращения форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в каталонскую "Барселону". Цитирует Элбера Goal.com.
"Поскольку он сам покинул "Барселону", то вряд ли вернется на "Камп Ноу". Неймар очень плохо повел себя с каталонцами: когда он хотел уйти, то сказал, что намерен стать лучшим в мире. Но нельзя стать лучшим в мире, играя за "ПСЖ".
"Для этого нужно быть игроком "Реала" или "Барселоны" – команды, которая способна выиграть Лигу чемпионов. "ПСЖ" все равно не сможет выиграть этот турнир в ближайшие 3-4 года".