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Злой рок: Главный тренер ПСЖ сломал ногу накануне матча Лиги Чемпионов

Франция
(1 голосов)

Сплошные потери перед "Аталантой"

Злой рок: Главный тренер ПСЖ сломал ногу накануне матча Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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Совсем скоро "ПСЖ" играть в Лиги Чемпионов против непростой "Аталанты". Игра назначена на 12-е августа. Очень много игроков команды попали в лазарет.

Вряд ли сыграют Килиан Мбаппе и Маркос Верратти. Точно пропустит игру Лейвин Курзава, а Мауро Икарди временно не работает в общей группе. Тепер настигла беда и главного тренера.

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Как сообщает официальный сайт парижан, Томас Тухель сломал ногу. Немецкий специалист растянул левую лодыжку и у него диагностирован перелом 5-й плюсневой кости.

Отметим, что есть свои потери и у "Аталанты" - не сыграет их ключевой бомбардир.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Томас Тухель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
07.08.2020 в 22:46
Выздоравливай Томас. Руководить игрой все равно можно. Удачи Аталанте!
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