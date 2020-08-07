Злой рок: Главный тренер ПСЖ сломал ногу накануне матча Лиги Чемпионов

Совсем скоро "ПСЖ" играть в Лиги Чемпионов против непростой "Аталанты". Игра назначена на 12-е августа. Очень много игроков команды попали в лазарет.

Вряд ли сыграют Килиан Мбаппе и Маркос Верратти. Точно пропустит игру Лейвин Курзава, а Мауро Икарди временно не работает в общей группе. Тепер настигла беда и главного тренера.

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Как сообщает официальный сайт парижан, Томас Тухель сломал ногу. Немецкий специалист растянул левую лодыжку и у него диагностирован перелом 5-й плюсневой кости.

Thomas Tuchel a été victime hier soir d’une entorse de la cheville gauche avec fracture du 5ème métatarsien lors d’une séance de sport. pic.twitter.com/uU848oP9RM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 7, 2020