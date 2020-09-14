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Разрезал ногами воздух: игрок Бреста взмыл над газоном и красиво забил ножницами в девятку

Франция
(2 голосов)

Нечасто увидишь такую красоту

Разрезал ногами воздух: игрок Бреста взмыл над газоном и красиво забил ножницами в девятку
Новина українською

"Брест" обыграл "Дижон" в выездном матче Лиги 1 (0:2). Под занавес встречи гости удвоили преимущество на табло. После навеса с левого фланга форвард команды Ирвин Кардона красиво выпрыгнул, совершил замах в воздухе и пробил в аккурат в девятку.

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Отметим, что Кардона – воспитанник "Монако". Он числился в основной команде "монегасков" с 2017-го по 2019 год.

Для "Бреста" это первая победа на старте чемпионата Франции – команда идет на 15 месте в турнирной таблице и даже на 3 балла опережает "Пари Сен-Жермен".

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В статье: Дижон (Франция) Лига 1 Брест Чемпионат Франции Дижон Ирвин Кардона
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