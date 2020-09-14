Разрезал ногами воздух: игрок Бреста взмыл над газоном и красиво забил ножницами в девятку

"Брест" обыграл "Дижон" в выездном матче Лиги 1 (0:2). Под занавес встречи гости удвоили преимущество на табло. После навеса с левого фланга форвард команды Ирвин Кардона красиво выпрыгнул, совершил замах в воздухе и пробил в аккурат в девятку.

Отметим, что Кардона – воспитанник "Монако". Он числился в основной команде "монегасков" с 2017-го по 2019 год.

Для "Бреста" это первая победа на старте чемпионата Франции – команда идет на 15 месте в турнирной таблице и даже на 3 балла опережает "Пари Сен-Жермен".