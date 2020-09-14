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Разрезал ногами воздух: игрок Бреста взмыл над газоном и красиво забил ножницами в девятку
Нечасто увидишь такую красоту
"Брест" обыграл "Дижон" в выездном матче Лиги 1 (0:2). Под занавес встречи гости удвоили преимущество на табло. После навеса с левого фланга форвард команды Ирвин Кардона красиво выпрыгнул, совершил замах в воздухе и пробил в аккурат в девятку.
Irvin Cardona'dan enfes gol! pic.twitter.com/RRBi5UhDUJ— TurkSpor TV (@TurkSportsTV) September 14, 2020
Отметим, что Кардона – воспитанник "Монако". Он числился в основной команде "монегасков" с 2017-го по 2019 год.
Для "Бреста" это первая победа на старте чемпионата Франции – команда идет на 15 месте в турнирной таблице и даже на 3 балла опережает "Пари Сен-Жермен".
???? Un mot pour décrire le but incroyable à la "Olive et Tom" d'Irvin Cardona pour le @SB29 ? ????#DFCOSB29 pic.twitter.com/Ov5VtIw0Os— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 13, 2020
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