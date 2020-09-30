Один сенегалец вместо другого: Ренн нашел замену Эдуару Менди в Дижоне

Пресс-служба "Ренна" объявила о переходе голкипера "Дижона" Альфреда Гомиса.

Трудовой договор с 27-летним вратарем рассчитан до 2025 года. Сумма сделки официально не разглашается, но Transfermarkt оценивает трансфер в 10 миллионов евро.

Гомис защищал цвета "Дижона" с 2019 года. В составе команды голкипер провел 26 матчей во всех соревнованиях. Также Альфред в 11 встречах защищал ворота национальной сборной Сенегала. Напомним, ранее "Ренн" продал Эдуара Менди в лондонский "Челси".