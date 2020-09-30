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Один сенегалец вместо другого: Ренн нашел замену Эдуару Менди в Дижоне

Франция
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Переход официально состоялся

Один сенегалец вместо другого: Ренн нашел замену Эдуару Менди в Дижоне
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Пресс-служба "Ренна" объявила о переходе голкипера "Дижона" Альфреда Гомиса.

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Трудовой договор с 27-летним вратарем рассчитан до 2025 года. Сумма сделки официально не разглашается, но Transfermarkt оценивает трансфер в 10 миллионов евро.

Гомис защищал цвета "Дижона" с 2019 года. В составе команды голкипер провел 26 матчей во всех соревнованиях. Также Альфред в 11 встречах защищал ворота национальной сборной Сенегала. Напомним, ранее "Ренн" продал Эдуара Менди в лондонский "Челси".

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В статье: Ренн (Франция) Ренн Челси (Лондон) Эдуар Менди Альфред Гомис
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Источник:
staderennais

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