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Один сенегалец вместо другого: Ренн нашел замену Эдуару Менди в Дижоне
Переход официально состоялся
Пресс-служба "Ренна" объявила о переходе голкипера "Дижона" Альфреда Гомиса.
Трудовой договор с 27-летним вратарем рассчитан до 2025 года. Сумма сделки официально не разглашается, но Transfermarkt оценивает трансфер в 10 миллионов евро.
Гомис защищал цвета "Дижона" с 2019 года. В составе команды голкипер провел 26 матчей во всех соревнованиях. Также Альфред в 11 встречах защищал ворота национальной сборной Сенегала. Напомним, ранее "Ренн" продал Эдуара Менди в лондонский "Челси".
[#MercatoSRFC]— Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 29, 2020
✍ Après avoir souscrit à la traditionnelle visite médicale, Alfred Gomis, 27 ans, a paraphé un contrat de 5⃣ ans avec les Rouge et Noir.
Degemer Mat @AlfredGom1s ! ????
???? https://t.co/saOMilLvR9
---#AllezRennes#ToutDonner ????????⚫ pic.twitter.com/RAFPCYfHgh