СМИ: Мбаппе заявил ПСЖ о своем желании сменить клуб

Килиан Мбаппе хочет покинуть французский "ПСЖ". Такую информацию передает OK Diario.

Источник уверяет, что французский форвард уже провел беседу с руководством клуба и заявил о своем желании. Контракт Мбаппе истекает летом 2022-го года.

Главный претедент на Килиана - мадридский "Реал". Флорентино Перес уже готовит серьезную сумму, чтобы осуществить трансфер следующим летом.

За "ПСЖ" Мбаппе сыграл 131 матч, в которых забил 96 голов.