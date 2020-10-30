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СМИ: Мбаппе заявил ПСЖ о своем желании сменить клуб

Франция
(1 голосов)

В Мадриде радуется один французский специалист

СМИ: Мбаппе заявил ПСЖ о своем желании сменить клуб
UA-Футбол
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Килиан Мбаппе хочет покинуть французский "ПСЖ". Такую информацию передает OK Diario.

Источник уверяет, что французский форвард уже провел беседу с руководством клуба и заявил о своем желании. Контракт Мбаппе истекает летом 2022-го года.

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Главный претедент на Килиана - мадридский "Реал". Флорентино Перес уже готовит серьезную сумму, чтобы осуществить трансфер следующим летом.

За "ПСЖ" Мбаппе сыграл 131 матч, в которых забил 96 голов.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
30.10.2020 в 21:30
В Мадриді він буде новим Роналду і королем Ла ліги в цілому враховуючи вік Мессі. Але хотілось би його в Лівер там і ліга цікава і більш конкурентна.
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Инспектор ( )
30.10.2020 в 20:33
Не уверен что ему надо покидать Париж
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