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СМИ: Мбаппе заявил ПСЖ о своем желании сменить клуб
В Мадриде радуется один французский специалист
Килиан Мбаппе хочет покинуть французский "ПСЖ". Такую информацию передает OK Diario.
Источник уверяет, что французский форвард уже провел беседу с руководством клуба и заявил о своем желании. Контракт Мбаппе истекает летом 2022-го года.
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Главный претедент на Килиана - мадридский "Реал". Флорентино Перес уже готовит серьезную сумму, чтобы осуществить трансфер следующим летом.
За "ПСЖ" Мбаппе сыграл 131 матч, в которых забил 96 голов.
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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
30.10.2020 в 21:30
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Инспектор ( )
30.10.2020 в 20:33
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