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ПСЖ заплатил неустойку Тухелю и согласовал контракт с Почеттино

Франция
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Официального объявления пока нет

ПСЖ заплатил неустойку Тухелю и согласовал контракт с Почеттино
UA-Футбол
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Томас Тухель больше не является тренером “Пари Сен-Жермен”. Как проинформировал в воскресенье вечером BILD, немецкий специалист согласовал с ПСЖ разрыв своего контракта.

За досрочное расторжение договора Тухель получит от Парижа шесть миллионов евро, сообщает Bild.

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В то же время, ПСЖ согласовал все условия контракта с экс-тренером “Тоттенхэма” Маурисио Почеттино, сообщает инсайдер Sky Sport Фабрицио Романо. Детали пока не уточняются.

“Пари Сен-Жермен” пока официально не сообщал ни об увольнении Тухеля, ни о существовании договоренности с Почеттино.

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В статье: Маурисио Почеттино Лига 1 Томас Тухель Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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