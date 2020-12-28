ПСЖ заплатил неустойку Тухелю и согласовал контракт с Почеттино

Томас Тухель больше не является тренером “Пари Сен-Жермен”. Как проинформировал в воскресенье вечером BILD, немецкий специалист согласовал с ПСЖ разрыв своего контракта.

За досрочное расторжение договора Тухель получит от Парижа шесть миллионов евро, сообщает Bild.

В то же время, ПСЖ согласовал все условия контракта с экс-тренером “Тоттенхэма” Маурисио Почеттино, сообщает инсайдер Sky Sport Фабрицио Романо. Детали пока не уточняются.

“Пари Сен-Жермен” пока официально не сообщал ни об увольнении Тухеля, ни о существовании договоренности с Почеттино.