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ПСЖ заплатил неустойку Тухелю и согласовал контракт с Почеттино
Официального объявления пока нет
Томас Тухель больше не является тренером “Пари Сен-Жермен”. Как проинформировал в воскресенье вечером BILD, немецкий специалист согласовал с ПСЖ разрыв своего контракта.
За досрочное расторжение договора Тухель получит от Парижа шесть миллионов евро, сообщает Bild.
В то же время, ПСЖ согласовал все условия контракта с экс-тренером “Тоттенхэма” Маурисио Почеттино, сообщает инсайдер Sky Sport Фабрицио Романо. Детали пока не уточняются.
“Пари Сен-Жермен” пока официально не сообщал ни об увольнении Тухеля, ни о существовании договоренности с Почеттино.
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