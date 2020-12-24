"Вы написали прекрасную часть истории клуба". Мбаппе обратился к Томасу Тухелю

Сегодня во многих французских СМИ появилась информация, что Томас Тухель был уволен из "ПСЖ". Килиан Мбаппе в своих социальных сетях обратился к уже экс-тренеру.

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"К сожалению, это закон футбола, но никто не забудет то, что вы здесь сделали. Вы написали прекрасную часть истории клуба, и я говорю вам спасибо, тренер", - написал Килиан.

Тухель работал в Париже с лета 2018-го года. Вместе с командой завоевал шесть титулов, а также играл в финале Лиги Чемпионов. Официально о его увольнении еще не сообщали.