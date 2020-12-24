Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Вы написали прекрасную часть истории клуба". Мбаппе обратился к Томасу Тухелю
Тренер официально еще не уволен
Сегодня во многих французских СМИ появилась информация, что Томас Тухель был уволен из "ПСЖ". Килиан Мбаппе в своих социальных сетях обратился к уже экс-тренеру.
"К сожалению, это закон футбола, но никто не забудет то, что вы здесь сделали. Вы написали прекрасную часть истории клуба, и я говорю вам спасибо, тренер", - написал Килиан.
Тухель работал в Париже с лета 2018-го года. Вместе с командой завоевал шесть титулов, а также играл в финале Лиги Чемпионов. Официально о его увольнении еще не сообщали.
Вероятнее всего место Тухеля
Популярное сейчас
- Сборная Украины в рейтинге ФИФА повторила свой лучший результат за последние семь лет
- Копейки или не копейки? Известно, какую зарплату в Минае будет получать Милевский
- Рух обратился с жалобой в УАФ на президента Ингульца
- Богатая жизнь: Как живет Платини после изгнания из УЕФА
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО