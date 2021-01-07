Почеттино – о ничье с Сент-Этьеном: Мы – Пари Сен-Жермен, мы должны побеждать

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино дал свой комментарий после ничьей с "Сент-Этьеном" (1:1) в рамках 18-го тура Лиги 1. Цитирует аргентинца портал Goal.com.

"Конечно, я немного разочарован. Мы – "Пари Сен-Жермен", мы должны побеждать. Тем не менее, у нас было только 3 дня на подготовку. Нужно улучшить многие вещи. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, правда, "Сент-Этьен" его заслужил".