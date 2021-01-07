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Почеттино – о ничье с Сент-Этьеном: Мы – Пари Сен-Жермен, мы должны побеждать

Франция
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Системный Маурисио провел свой первый поединок со столичной командой

Почеттино – о ничье с Сент-Этьеном: Мы – Пари Сен-Жермен, мы должны побеждать
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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино дал свой комментарий после ничьей с "Сент-Этьеном" (1:1) в рамках 18-го тура Лиги 1. Цитирует аргентинца портал Goal.com.

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"Конечно, я немного разочарован. Мы – "Пари Сен-Жермен", мы должны побеждать. Тем не менее, у нас было только 3 дня на подготовку. Нужно улучшить многие вещи. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, правда, "Сент-Этьен" его заслужил".

"Мы пытались применить на практике разные подходы, я рад, что футболисты приняли мои задумки. Я доволен их усилиями, отношением к делу".

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В статье: Маурисио Почеттино Сент-Этьен Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
PSG

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