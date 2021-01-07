Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино – о ничье с Сент-Этьеном: Мы – Пари Сен-Жермен, мы должны побеждать
Системный Маурисио провел свой первый поединок со столичной командой
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино дал свой комментарий после ничьей с "Сент-Этьеном" (1:1) в рамках 18-го тура Лиги 1. Цитирует аргентинца портал Goal.com.
"Конечно, я немного разочарован. Мы – "Пари Сен-Жермен", мы должны побеждать. Тем не менее, у нас было только 3 дня на подготовку. Нужно улучшить многие вещи. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, правда, "Сент-Этьен" его заслужил".
"Мы пытались применить на практике разные подходы, я рад, что футболисты приняли мои задумки. Я доволен их усилиями, отношением к делу".
Популярное сейчас
- "Милан давно не ощущал подобного". Пиоли – о поражении своей команды туринскому Ювентусу
- Ворскла активничает, Нойок может оказаться в России. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Не ван Бастен, но близко. ВИДЕО невероятного гола в матче Торино - Эллас Верона
- Драка с Сиссе, подкат де Йонга и год без футбола: девять жизней Хатема Бен-Арфа
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО