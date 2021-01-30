Матч Марсель - Ренн перенесен из-за фанатов. Они разгромили клубную базу

Лига 1 приняла решение отменить поединок 22-го тура чемпионата Франции "Марсель" - "Ренн" после событий на базе провансальцев в "Коммандерии".

Несколько десятков болельщиков ворвались на закрытую территорию и начали жечь и крушить все вокруг. Прорвавшись внутрь первого же здания, они поломали мебель и оборудование, кто-то даже открыл чемодан тренера Андре Виллаш-Боаша. Клубный автобус, стоявший снаружи, был "погребен" под принесенным мусором.

Досталось даже защитнику Альваро Гонсалесу - не успев спрятаться от толпы, он получил по спине тяжелым предметом. Вроде, ничего серьезно, но факт есть факт.

Не повезло также и одному из помощников Виллаш-Боаша - в него полетели многочисленные бутылки с водой.

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Полиция прибыла на место происшествия чересчур поздно, но все же успела арестовать 25 нарушителей порядка. В ходе стычек пострадало и несколько полицейских.

Отметим, что фанаты сегодня с самого утра добивались отставки президента "Марселя" Жак-Анри Эйро. Они развесили многочисленные баннеры по городу и прошли колонной центральной улицей, призывая его уйти. Самые буйные решили, что этого мало, и вот чем все кончилось.

Пока неизвестно, какое решение примет лига относительно поединка. Вполне вероятно, "Марселю" присудят техническое поражение. Также пока нет реакции игроков и клуба на случившееся.