  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Неймар звонил Месси с серьезным разговором
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неймар звонил Месси с серьезным разговором

Франция
(1 голосов)

Ну как не хотеть в Париж переехать?

Неймар звонил Месси с серьезным разговором

10

Новина українською

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар разговаривал с лидером и капитаном "Барселоны" аргентинцем Лионелем Месси.

Неймар настойчиво убеждает бывшего партнера по Барселоне о необходимости перехода в ПСЖ.

L'Equipe отмечает, что бразилец несколько дней назад разговаривал с капитаном "Барселоны" и преподавал ему положительные стороны переезда в столицу Франции, а также непосредственно - клуба и команды.

Читайте такжеДи Мария: Я уже играл в одном клубе с Роналду, Неймаром и Мбаппе. Если поиграю с Месси, то можно заканчивать

Какой именно была реакция Месси на уговоры Неймара - не известно.

Летом 2021 истекает срок контракта "Барселоны" с Лионелем.

Напомним, что впереди у футболистов очное противостояние в 1/8 Лиги чемпионов - уже завтра в Барселоне, а 10 марта - в Париже.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...