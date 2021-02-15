Неймар звонил Месси с серьезным разговором

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар разговаривал с лидером и капитаном "Барселоны" аргентинцем Лионелем Месси.

Неймар настойчиво убеждает бывшего партнера по Барселоне о необходимости перехода в ПСЖ.

L'Equipe отмечает, что бразилец несколько дней назад разговаривал с капитаном "Барселоны" и преподавал ему положительные стороны переезда в столицу Франции, а также непосредственно - клуба и команды.

Какой именно была реакция Месси на уговоры Неймара - не известно.

Летом 2021 истекает срок контракта "Барселоны" с Лионелем.

Напомним, что впереди у футболистов очное противостояние в 1/8 Лиги чемпионов - уже завтра в Барселоне, а 10 марта - в Париже.