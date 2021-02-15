Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар звонил Месси с серьезным разговором
Ну как не хотеть в Париж переехать?
10
Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар разговаривал с лидером и капитаном "Барселоны" аргентинцем Лионелем Месси.
Неймар настойчиво убеждает бывшего партнера по Барселоне о необходимости перехода в ПСЖ.
L'Equipe отмечает, что бразилец несколько дней назад разговаривал с капитаном "Барселоны" и преподавал ему положительные стороны переезда в столицу Франции, а также непосредственно - клуба и команды.
Какой именно была реакция Месси на уговоры Неймара - не известно.
Летом 2021 истекает срок контракта "Барселоны" с Лионелем.
Напомним, что впереди у футболистов очное противостояние в 1/8 Лиги чемпионов - уже завтра в Барселоне, а 10 марта - в Париже.
Популярное сейчас
- Бавария - первая, Лейпциг закрепился на втором месте. Таблица Бундеслиги 2020/21
- Таблица коэффициентов: сохранит ли Украина прямое место в группе ЛЧ?
- Легионер Ворсклы заявил, что хочет стать первым темнокожим игроком в сборной Украины
- Форвард Ливерпуля планирует купить французский клуб
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
Новости по теме
- 09:30 Зарубежные Ди Мария: Месси в ПСЖ? Вероятность большая – я надеюсь, что все сложится
- 22:10 Зарубежные Ди Мария: Я уже играл в одном клубе с Роналду, Неймаром и Мбаппе. Если поиграю с Месси, то можно заканчивать
- 11:33 Зарубежные AS: Пари Сен-Жермен готов расстаться с лидером, чтобы Неймар воссоединился с Месси