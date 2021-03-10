  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Ривалдо советует ПСЖ не покупать Месси - сравнивает плюсы и минусы с Мбаппе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ривалдо советует ПСЖ не покупать Месси - сравнивает плюсы и минусы с Мбаппе

Франция
(1 голосов)

Разве что хотят экономической выгоды

Ривалдо советует ПСЖ не покупать Месси - сравнивает плюсы и минусы с Мбаппе

Новина українською

Бывший футболист "Барселоны" (1997-2002) бразилец Ривалдо поделился мнением о будущем форварда Лионеля Месси.

Месси уже не тот, что 5 лет назад. Времена меняются. Да, Месси все еще Месси, но он стал другим игроком, выступает за другую команду, которая заставляет его страдать. "Барселона" очень изменилась.

Если бы я был Почеттино, то сказал бы владельцу ПСЖ, что нам лучше сохранить все как есть, а не звать Месси. Мне нравится Месси, но есть Мбаппе, и другие останутся в команде.

Конечно, футбол - это деньги, и если Месси перейдет в парижский клуб, то это будет экономически очень выгодно. Но Лионелю уже больше 30, а Мбаппе - 22. Сложная ситуация. Повторюсь, ПСЖ не нужны новые приобретения, там отличная команда, но футбол - это бизнес, - цитирует Ривалдо AS.

Читайте такжеРивалдо: Это последний сезон Месси в Барселоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Ривалдо Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...