Ривалдо советует ПСЖ не покупать Месси - сравнивает плюсы и минусы с Мбаппе

Бывший футболист "Барселоны" (1997-2002) бразилец Ривалдо поделился мнением о будущем форварда Лионеля Месси.

Месси уже не тот, что 5 лет назад. Времена меняются. Да, Месси все еще Месси, но он стал другим игроком, выступает за другую команду, которая заставляет его страдать. "Барселона" очень изменилась.

Если бы я был Почеттино, то сказал бы владельцу ПСЖ, что нам лучше сохранить все как есть, а не звать Месси. Мне нравится Месси, но есть Мбаппе, и другие останутся в команде.

Конечно, футбол - это деньги, и если Месси перейдет в парижский клуб, то это будет экономически очень выгодно. Но Лионелю уже больше 30, а Мбаппе - 22. Сложная ситуация. Повторюсь, ПСЖ не нужны новые приобретения, там отличная команда, но футбол - это бизнес, - цитирует Ривалдо AS.