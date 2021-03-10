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Ривалдо советует ПСЖ не покупать Месси - сравнивает плюсы и минусы с Мбаппе
Разве что хотят экономической выгоды
Бывший футболист "Барселоны" (1997-2002) бразилец Ривалдо поделился мнением о будущем форварда Лионеля Месси.
Месси уже не тот, что 5 лет назад. Времена меняются. Да, Месси все еще Месси, но он стал другим игроком, выступает за другую команду, которая заставляет его страдать. "Барселона" очень изменилась.
Если бы я был Почеттино, то сказал бы владельцу ПСЖ, что нам лучше сохранить все как есть, а не звать Месси. Мне нравится Месси, но есть Мбаппе, и другие останутся в команде.
Конечно, футбол - это деньги, и если Месси перейдет в парижский клуб, то это будет экономически очень выгодно. Но Лионелю уже больше 30, а Мбаппе - 22. Сложная ситуация. Повторюсь, ПСЖ не нужны новые приобретения, там отличная команда, но футбол - это бизнес, - цитирует Ривалдо AS.
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