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Пока мужья проигрывали Нанту: семьи игроков ПСЖ были взяты в заложники грабителями

Франция
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Полиция начала расследование

Пока мужья проигрывали Нанту: семьи игроков ПСЖ были взяты в заложники грабителями

Фото: Getty Images/ Автор - Aurelien Meunier

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Дома футболистов "ПСЖ" Анхеля Ди Марии и Маркиньоса были ограблены во время матча 29-го тура чемпионата Франции с "Нантом". Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в этот момент семьи футболистов находились дома и были взяты в заложники. Анхель Ди Мария был заменен на 62-й минуте игры после того, как спортивный директор "ПСЖ" Леонардо передал эту информацию наставнику Маурисио Почеттино.Игрок покинул стадион и сразу же отправился домой к своей семьей.

Полиция начала расследование обоих инцидентов, а клуб предложит свою полную поддержку двум игрокам и их семьям.

Напомним, что "ПСЖ" проиграл "Нанту" со счетом 1:2.

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В статье: Анхель Ди Мария Маркиньос Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
ESPN

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