Пока мужья проигрывали Нанту: семьи игроков ПСЖ были взяты в заложники грабителями

Дома футболистов "ПСЖ" Анхеля Ди Марии и Маркиньоса были ограблены во время матча 29-го тура чемпионата Франции с "Нантом". Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в этот момент семьи футболистов находились дома и были взяты в заложники. Анхель Ди Мария был заменен на 62-й минуте игры после того, как спортивный директор "ПСЖ" Леонардо передал эту информацию наставнику Маурисио Почеттино.Игрок покинул стадион и сразу же отправился домой к своей семьей.

Полиция начала расследование обоих инцидентов, а клуб предложит свою полную поддержку двум игрокам и их семьям.

Напомним, что "ПСЖ" проиграл "Нанту" со счетом 1:2.