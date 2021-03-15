Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пока мужья проигрывали Нанту: семьи игроков ПСЖ были взяты в заложники грабителями
Полиция начала расследование
Фото: Getty Images/ Автор - Aurelien Meunier
Дома футболистов "ПСЖ" Анхеля Ди Марии и Маркиньоса были ограблены во время матча 29-го тура чемпионата Франции с "Нантом". Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, в этот момент семьи футболистов находились дома и были взяты в заложники. Анхель Ди Мария был заменен на 62-й минуте игры после того, как спортивный директор "ПСЖ" Леонардо передал эту информацию наставнику Маурисио Почеттино.Игрок покинул стадион и сразу же отправился домой к своей семьей.
Полиция начала расследование обоих инцидентов, а клуб предложит свою полную поддержку двум игрокам и их семьям.
Напомним, что "ПСЖ" проиграл "Нанту" со счетом 1:2.
Популярное сейчас
- Бартулович и Соломон влетают в ТОП-10. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Рябоконь: Бразильцы Шахтера поиздевались над нашей обороной
- Серия А. Хет-трик Роналду, урок Пармы Шахтеру, еще одна чемпионская победа Интера
- СМИ: Львов проведет матч против Шахтера на ОСК Металлист
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона