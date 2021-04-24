Мбаппе получил удар по колену в игре с Метцом. Полуфинал против Сити под вопросом

В матче 34-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" на выезде обыграл "Метц" со счетом 3:1.

Форвард парижан Килиан Мбаппе отметился в этом поединке дублем, а на 87-й минуте встречи был заменен. 22-летний нападающий покидал поле, прихрамывая.

Клубный врач "Пари Сен-Жермен" сообщил после матча, что Килиану ударили по правому колену. В свою очередь наставник парижан Маурисио Почеттино рассказал: "Мбаппе получил удар по квадрицепсу, но мы не думаем, что это слишком серьезно".

Напомним, 28-го апреля "ПСЖ" дома сыграет против "Ман Сити" в рамках полуфинала ЛЧ.