Почеттино рассказал о языковом арсенале Мбаппе и объяснил, почему Неймара легко тренировать

Наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино рассказал представителям прессы о том, как ему работается со звездами французского гранда – Неймаром и Килианом Мбаппе. Цитирует аргентинского специалиста AS.

"Килиан любит футбол, он любит болтать об игре. Он спрашивает меня об Англии – его интересует стиль футбола, менталитет, культура. Также он задавал вопросы об Испании и Аргентине. Мбаппе смотрит матчи АПЛ, Лиги 1, Серии А и Бундеслиги – ему всего 22 года, но он очень опытный, уверенный, открытый и талантливый. Помимо французского языка он прекрасно владеет английским и испанским. Я говорю с ним на английском и испанском, правда, больше на английском. Сказал ему на днях, что для прогресса в изучении французского мне необходима практика, и он может мне помочь. Правда, Килиан считает, что лучше задействовать английский. Тем не менее, он любит практиковаться".

"С Неймаром все просто, мне не нужно проделывать большой объем работы с ним. С самого первого дня он был открыт. Ней скромен, внимателен, хорошо выполняет все мои инструкции. Знаете, у бразильских игроков есть особенность. Они любят футбол, ведь он похож на танцы. Я играл с Роналдиньо, теперь тренирую Неймара. Им нужно чувствовать себя хорошо, чтобы демонстрировать высокий уровень".

"Цель "ПСЖ" в последние десять лет – выиграть ЛЧ. Клуб усердно работает над этим. Последний шаг всегда самый трудный, например, у меня так было в "Тоттенхэме". "ПСЖ" интересуют только победы, команде нужен успех в каждом поединке – мне это нравится".