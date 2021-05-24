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Тренер Лилля – о золотых медалях Лилля в Лиге 1: Обойти ПСЖ – это, #####, невероятно
Эмоциональный Кристоф
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье поделился в эфире Canal+ своими мыслями после завоевания его командой чемпионского титула в Лиге 1.
"Обойти "Пари Сен-Жермен" в таблице – это исключительное явление. Моя мама сейчас в реабилитационном центре… Мам, я люблю тебя. Папа сейчас на небе – это для него. Это, #####, невероятно. Не могу передать, как сильно я люблю эту команду. Я чертовски сильно их люблю".
Вчера, 23 мая, "Лилль" обыграл "Анже" (1:2) и сохранил за собой первое место. Это четвертый чемпионский титул в истории клуба. В прошлый раз "доги" выигрывали золото ровно десять лет назад. Вторым финишировал "ПСЖ", третьим стал "Монако".
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