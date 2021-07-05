Франция
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Чемпион Франции получил нового тренера
Фото: ФК Лілль
Жослен Гурвеннек - главный тренер "Лилля", чемпиона Франции сезона 2020/21.
49-летний специалист снискал себе славу работой с "Генгаме" в 2010-2016 годах: вывел команду в Лигу 1 и получил с ней кубок Франции. Позже уже менее удачно работал с "Бордо".
К этому времени наставником "Лилия" был Кристоф Гальтье, с ним команда получила чемпионство. Но накануне он ушел в "Ниццу".
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