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Чемпион Франции получил нового тренера

Франция
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Чемпион Франции получил нового тренера

Фото: ФК Лілль

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Жослен Гурвеннек - главный тренер "Лилля", чемпиона Франции сезона 2020/21.

49-летний специалист снискал себе славу работой с "Генгаме" в 2010-2016 годах: вывел команду в Лигу 1 и получил с ней кубок Франции. Позже уже менее удачно работал с "Бордо".

К этому времени наставником "Лилия" был Кристоф Гальтье, с ним команда получила чемпионство. Но накануне он ушел в "Ниццу".

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В статье: Кристоф Гальтье Кристоф Галтье Генгам Чемпионат Франции Лилль
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