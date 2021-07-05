Чемпион Франции получил нового тренера

Жослен Гурвеннек - главный тренер "Лилля", чемпиона Франции сезона 2020/21.

49-летний специалист снискал себе славу работой с "Генгаме" в 2010-2016 годах: вывел команду в Лигу 1 и получил с ней кубок Франции. Позже уже менее удачно работал с "Бордо".

К этому времени наставником "Лилия" был Кристоф Гальтье, с ним команда получила чемпионство. Но накануне он ушел в "Ниццу".