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ПСЖ готовит огромное предложение, чтобы сохранить Мбаппе
Сколько же Катар готов ещё вливать в парижский проект?
Фото: twitter.com/PurelyFootball / Автор неизвестен
"Реал Мадрид" не раз в открытую заявлял, что их главная цель этого трансферного окна – Килиан Мбаппе. Но “ПСЖ” не собирается так просто отпускать свой главный актив и готовит огромное предложение по продолжению контракта.
По информации газеты Marca, новое предложение поднимет заработную плату француза до 30 млн. евро в год. Столько же в “Париже” получает и Неймар.
Но деньги могут не помочь “ПСЖ”, так как Килиан уже сообщил о своем желании уйти главному тренеру Маурисио Почеттино, спортивному директору Леонардо и президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи. Несмотря на это, отношения с руководством остаются теплыми.
Напомним, что после ошибки в решающем пенальти против сборной Швейцарии, Мбаппе получил письмо от выдающегося в прошлом нападающего Николя Анелька, в котором тот посоветовал таланту перебраться из Франции в более конкурентную лигу.
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