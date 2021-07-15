ПСЖ готовит огромное предложение, чтобы сохранить Мбаппе

"Реал Мадрид" не раз в открытую заявлял, что их главная цель этого трансферного окна – Килиан Мбаппе. Но “ПСЖ” не собирается так просто отпускать свой главный актив и готовит огромное предложение по продолжению контракта.

По информации газеты Marca, новое предложение поднимет заработную плату француза до 30 млн. евро в год. Столько же в “Париже” получает и Неймар.

Но деньги могут не помочь “ПСЖ”, так как Килиан уже сообщил о своем желании уйти главному тренеру Маурисио Почеттино, спортивному директору Леонардо и президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи. Несмотря на это, отношения с руководством остаются теплыми.

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Напомним, что после ошибки в решающем пенальти против сборной Швейцарии, Мбаппе получил письмо от выдающегося в прошлом нападающего Николя Анелька, в котором тот посоветовал таланту перебраться из Франции в более конкурентную лигу.