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Месси, как и Неймар не попал в заявку на матч против Бреста
Игроки ещё не набрали необходимую форму
Фото: bein sports USA / Автор: неизвестен
Французская газета Le Parisien сообщает, что Месси и Неймар слишком поздно вернулись к тренировкам, чтобы ехать на матч с "Брестом". Ди Мария, Верратти, Маркиньос и Доннарумма попадут в заявку.
Месси и Неймар ещё не готовы играть в чемпионате, как сообщает источник. Футболисты провели слишком мало тренировок и ещё не набрали необходимых кондиций, поэтому пропустят матч против "Бреста".
Сообщается, что Доннарумма, Маркиньос, Верратти и Ди Мария попали в заявку и вполне смогут выступить в предстоящем матче.
Напомним, что у Месси был дополнительный отпуск, в связи с выступлением на Копа Америка и его триумфальным завершением. К тренировкам Лионель приступил только неделю назад.
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