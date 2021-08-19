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Месси, как и Неймар не попал в заявку на матч против Бреста

Франция
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Игроки ещё не набрали необходимую форму

Месси, как и Неймар не попал в заявку на матч против Бреста

Фото: bein sports USA / Автор: неизвестен

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Французская газета Le Parisien сообщает, что Месси и Неймар слишком поздно вернулись к тренировкам, чтобы ехать на матч с "Брестом". Ди Мария, Верратти, Маркиньос и Доннарумма попадут в заявку.

Месси и Неймар ещё не готовы играть в чемпионате, как сообщает источник. Футболисты провели слишком мало тренировок и ещё не набрали необходимых кондиций, поэтому пропустят матч против "Бреста".

Сообщается, что Доннарумма, Маркиньос, Верратти и Ди Мария попали в заявку и вполне смогут выступить в предстоящем матче.

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Напомним, что у Месси был дополнительный отпуск, в связи с выступлением на Копа Америка и его триумфальным завершением. К тренировкам Лионель приступил только неделю назад.

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В статье: Лионель Месси Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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Источник:
leparisien.fr

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