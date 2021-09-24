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Лионель Месси приступит к тренировкам до конца недели – у аргентинца есть шанс сыграть с Сити

Франция
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Трепещи, Пеп

Лионель Месси приступит к тренировкам до конца недели – у аргентинца есть шанс сыграть с Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси продолжает свое восстановление от ушиба левого колена. Из-за повреждения форвард не тренировался в четверг, 23 сентября. Он пропустил встречу с "Мецем" в среду (2:1).

Камбэк Лео к тренировочным сессиям ожидается в ближайшие дни – уже сегодня, либо в выходные, как сообщает издание Le Parisien. Пресс-служба "ПСЖ" предоставит обновленный медицинский отчет во второй половине дня.

Вряд ли Месси сыграет с "Монпелье" в субботу. Тем не менее, 34-летний нападающий будет готов к поединку 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити" (28 сентября).

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В статье: Лионель Месси Монпелье Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Le Pariesien

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