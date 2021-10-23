Папа римский поблагодарил Месси за подаренную футболку: Оставайся таким же. Рад, что ты не зазнался

Папа римский Франциск поблагодарил форварда "ПСЖ" Лионеля Месси за футболку с автографом и надписью "С большой любовью", сообщает Telam. Джерси передал премьер-министр франции Жан Кастекс.

Политик в понедельник посетил Ватикан с официальным визитом и подарил Франциску футболку Месси.

Папа, в частности, сказал: "Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту.

Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался".

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Напомним, что Папа Франциск – аргентинец и большой поклонник футбола.