Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Папа римский поблагодарил Месси за подаренную футболку: Оставайся таким же. Рад, что ты не зазнался
Собрались исторические фигуры
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Папа римский Франциск поблагодарил форварда "ПСЖ" Лионеля Месси за футболку с автографом и надписью "С большой любовью", сообщает Telam. Джерси передал премьер-министр франции Жан Кастекс.
Политик в понедельник посетил Ватикан с официальным визитом и подарил Франциску футболку Месси.
Папа, в частности, сказал: "Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту.
Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался".
Напомним, что Папа Франциск – аргентинец и большой поклонник футбола.
Популярное сейчас
- Сабо: Я расплакался, когда мне сообщили о смерти Морозова
- Самолет Кайрата в аэропорту столкнулся с автомобилем - ФОТО
- СМИ: Петраков готов вернуть Гармаша в сборную Украины
- "Спасибо, моя любовь, что продолжаешь верить в эту семью". Икарди обратился к Ванде в Instagram
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО