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Папа римский поблагодарил Месси за подаренную футболку: Оставайся таким же. Рад, что ты не зазнался

Франция
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(2 голосов)

Собрались исторические фигуры

Папа римский поблагодарил Месси за подаренную футболку: Оставайся таким же. Рад, что ты не зазнался

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Папа римский Франциск поблагодарил форварда "ПСЖ" Лионеля Месси за футболку с автографом и надписью "С большой любовью", сообщает Telam. Джерси передал премьер-министр франции Жан Кастекс.

Политик в понедельник посетил Ватикан с официальным визитом и подарил Франциску футболку Месси.

Папа, в частности, сказал: "Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту.

Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался".

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Напомним, что Папа Франциск – аргентинец и большой поклонник футбола.

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В статье: Лионель Месси Папа Римский
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Источник:
telam.com

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Комментарии (1)
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grassion (Харьков)
23.10.2021 в 00:42
Бред....(
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