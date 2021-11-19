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Не из ПСЖ. Футболист Лиона признан лучшим игроком французской Лиги 1 в октябре

Франция
(1 голосов)

Неймар расстроен?

Не из ПСЖ. Футболист Лиона признан лучшим игроком французской Лиги 1 в октябре

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Лиона" Лукас Пакета был признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам октября, об этом сообщается в Твиттере UNFP.

В прошлом месяце бразильский хавбек сыграл 4 матча в Лиге 1, он записал в свой актив 2 результативные передачи. По итогам голосования 24-летний Лукас Пакета набрал 49% голосов респондентов и опередил нападающего "Ренна" Гаэтана Лаборда (39%) и страйкера "Ниццы" Анди Делора (15%).

Отметим, что после 13 туров "Лион" набрал 19 зачетных пунктов и идет на 7-й позиции в турнирной таблице французского первенства. Лидер чемпионат – "Пари Сен-Жермен" (34 балла).

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В статье: Лион Лига 1 Чемпионат Франции Лукас Пакета
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