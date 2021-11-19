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Не из ПСЖ. Футболист Лиона признан лучшим игроком французской Лиги 1 в октябре
Неймар расстроен?
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Лиона" Лукас Пакета был признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам октября, об этом сообщается в Твиттере UNFP.
В прошлом месяце бразильский хавбек сыграл 4 матча в Лиге 1, он записал в свой актив 2 результативные передачи. По итогам голосования 24-летний Лукас Пакета набрал 49% голосов респондентов и опередил нападающего "Ренна" Гаэтана Лаборда (39%) и страйкера "Ниццы" Анди Делора (15%).
Le brésilien préféré de ton brésilien préféré ????????— UNFP (@UNFP) November 18, 2021
Joueur du Mois d'Octobre de @Ligue1UberEats, monsieur Lucas Paquetá
Félicitation au joueur de l'@OL qui a réalisé un mois d'octobre remarquable ????#TropheesUNFP pic.twitter.com/k8NVxHClaA
Отметим, что после 13 туров "Лион" набрал 19 зачетных пунктов и идет на 7-й позиции в турнирной таблице французского первенства. Лидер чемпионат – "Пари Сен-Жермен" (34 балла).
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