Месси не помог. Ланс – ПСЖ 1:1. Обзор матча, видео голов

ПСЖ в 17-м туре Лиги 1 не сумел одолеть "Ланс". Вряд ли это как-то глобально повлияет на чемпионские перспективы парижан, но может поколебать веру шейхов в Почеттино. Да и сам тренер после таких конфузов не чувствует уверенности.

Не помог и Месси, отыгравший все девяносто минут. Парижан от поражения на последних минутах спас Вейналдум, появившийся на поле только на 70-й минуте. Собственно, смотрите, как это было, в нашем видеообзоре.

Лига 1, 17-й тур

Ланс, "Боллар-Делелис"

"Ланс" – "ПСЖ" 1:1

Голы: Фофана (62) – Вейналдум (90+2)