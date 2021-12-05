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Месси не помог. Ланс – ПСЖ 1:1. Обзор матча, видео голов
Ланс - ПСЖ ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.12.2021 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
ПСЖ в 17-м туре Лиги 1 не сумел одолеть "Ланс". Вряд ли это как-то глобально повлияет на чемпионские перспективы парижан, но может поколебать веру шейхов в Почеттино. Да и сам тренер после таких конфузов не чувствует уверенности.
Не помог и Месси, отыгравший все девяносто минут. Парижан от поражения на последних минутах спас Вейналдум, появившийся на поле только на 70-й минуте. Собственно, смотрите, как это было, в нашем видеообзоре.
Лига 1, 17-й тур
Ланс, "Боллар-Делелис"
"Ланс" – "ПСЖ" 1:1
Голы: Фофана (62) – Вейналдум (90+2)
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