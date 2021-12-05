  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси не помог. Ланс – ПСЖ 1:1. Обзор матча, видео голов
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси не помог. Ланс – ПСЖ 1:1. Обзор матча, видео голов

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Ланс - ПСЖ ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.12.2021 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол

Месси не помог. Ланс – ПСЖ 1:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

ПСЖ в 17-м туре Лиги 1 не сумел одолеть "Ланс". Вряд ли это как-то глобально повлияет на чемпионские перспективы парижан, но может поколебать веру шейхов в Почеттино. Да и сам тренер после таких конфузов не чувствует уверенности.

Не помог и Месси, отыгравший все девяносто минут. Парижан от поражения на последних минутах спас Вейналдум, появившийся на поле только на 70-й минуте. Собственно, смотрите, как это было, в нашем видеообзоре.

Лига 1, 17-й тур
Ланс, "Боллар-Делелис"
"Ланс" – "ПСЖ" 1:1
Голы: Фофана (62) – Вейналдум (90+2)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Ланс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...