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"Хочу остаться подольше в этом клубе". Тете - о переходе в Лион

Франция
(1 голосов)

Возвращаться в "Шахтер" желания нет?

"Хочу остаться подольше в этом клубе". Тете - о переходе в Лион

Фото: Olympique Lyonnais

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Шахтера" Тете на правах аренды отправился во французский "Лион". Бразилец успел дать первое интервью в качестве футболиста новой команды.

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"Я очень рад, что смог присоединиться к "Лиону", известной команде во Франции и Европе. Я уверен, что смогу помочь команде. Вы все знаете, что ситуация в Украине сложная. В "Лионе" я хочу сделать все возможное для команды

Без сомнения, присутствие нескольких бразильцев убедило меня перейти в "Лион". Я знаю, что у клуба особая история с Бразилией. У меня была возможность поговорить с Лукасом Пакета, который сказал о клубе только хорошее.

Моя сильная сторона - дриблинг и завершение атак. Мне нравится играть на правом фланге, где я могу набирать скорость и наносить удары рабочей ногой. Я был в Польше, где у меня была возможность заниматься с тренером по физкультуре.

Я хочу играть и не могу дождаться выхода на поле. Занимаюсь физически, чтобы быть готовым к воскресенью. Рад, что смогу поиграть за "Лион" как минимум до лета. Хочу остаться подольше в этом клубе", - цитирует бразильца официальный сайт "Лиона".

Отметим, что контракт Тете с "Шахтером" действителен до зимы 2023-го года.

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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
ФК "Лион"

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