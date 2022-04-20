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Украинец Игнатенко попал в старт Бордо на матч Лиги 1
Пропустил два прошлых матча
Фото: FC Girondins de Bordeaux
Французский "Бодро" ведет отчаянную борьбу за выживание в Лиге 1. Сегодня коллектив из зоны вылета проведет важный матч против "Сент-Этьена".
Место в старте нашлось для украинца Даниила Игнатенко. Стоит отметить, что два прошлых поединках своей команды опорник пропускал.
La composition des Girondins pour #FCGBASSE pic.twitter.com/a9tpcWqlWb— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 20, 2022
Всего в составе "Бордо" Игнатенко отыграл семь игр, заработав одну желтую и одну красную карточки.
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