Украинец Игнатенко попал в старт Бордо на матч Лиги 1

Французский "Бодро" ведет отчаянную борьбу за выживание в Лиге 1. Сегодня коллектив из зоны вылета проведет важный матч против "Сент-Этьена".

Место в старте нашлось для украинца Даниила Игнатенко. Стоит отметить, что два прошлых поединках своей команды опорник пропускал.

La composition des Girondins pour #FCGBASSE pic.twitter.com/a9tpcWqlWb — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 20, 2022

Всего в составе "Бордо" Игнатенко отыграл семь игр, заработав одну желтую и одну красную карточки.