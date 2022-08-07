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Галтье: В сезоне нам придется менять Неймара, Месси и Мбаппе
Новоиспеченный коуч парижан об открытии чемпионата
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье прокомментировал
- Мы продолжаем делать то, что делали в турне по Японии и в матче за Суперкубок Франции. Команда становится лучше, чем была в начале предсезонья, это естественно.
У нас много талантливых футболистов, бесспорно, но главное коллективное настроение: все хотят как можно быстрее возвращать мяч и действовать интенсивно. Мы имели мало спадов в течение матча, разве что в начале второго тайма, но после этого мы играли очень хорошо. Эти футболисты любят играть друг с другом. Они хотят забивать и хотят командой защищаться.
Наша команда любит работать и получает от этого удовольствие. Сезон длинный, это лишь первый матч, однако я, конечно, доволен игрой и тем, что мы не позволяли сопернику создавать опасные моменты. Очень приятный вечер.
- Насколько сложно тренеру снимать с игры Неймара, Месси, Мбаппе?
- Мы с ними уже обсуждали это. Сейчас у нас один матч в неделю, но потом календарь становится плотнее. Нам неизбежно придется стремиться к тому, чтобы распорядиться силами этих игроков лучше. Конечно, игроки не хотят покидать поле, если спросить их об этом. Но нам придется их менять и, возможно, не всегда выпускать сильнейший состав, – рассказал Кристоф.
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