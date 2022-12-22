По примеру Мбаппе. Неймар и Маркиньос вернулись к тренировкам с ПСЖ

Нападающий Неймар и защитник Маркиньос прибыли в расположение "Пари Сен-Жермен" после выступления на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Футболисты приехали на тренировочную базу парижского клуба, чтобы возобновить занятия. Отметим, что на Мундиале Маркиньос и Неймар дошли со сборной Бразилией в четвертьфинал, где уступили Хорватии. Игровое время завершилось вничью (1:1), а в послематчевой серии пенальти хорваты оказались сильнее – 4:2.

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Напомним, вчера, 21 декабря, в лагерь "парижан" вернулся форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, который в финале ЧМ-2022 проиграл Аргентине. А вот его главный соперник на мировом первенстве – Лионель Месси, получил от "ПСЖ" 10-дневный отдых.