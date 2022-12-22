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По примеру Мбаппе. Неймар и Маркиньос вернулись к тренировкам с ПСЖ
Игроки будут готовиться к возобновлению клубного сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Неймар и защитник Маркиньос прибыли в расположение "Пари Сен-Жермен" после выступления на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Футболисты приехали на тренировочную базу парижского клуба, чтобы возобновить занятия. Отметим, что на Мундиале Маркиньос и Неймар дошли со сборной Бразилией в четвертьфинал, где уступили Хорватии. Игровое время завершилось вничью (1:1), а в послематчевой серии пенальти хорваты оказались сильнее – 4:2.
Напомним, вчера, 21 декабря, в лагерь "парижан" вернулся форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, который в финале ЧМ-2022 проиграл Аргентине. А вот его главный соперник на мировом первенстве – Лионель Месси, получил от "ПСЖ" 10-дневный отдых.
???? @neymarjr et @marquinhos_m5 de retour au Centre d'entraînement ! ???? pic.twitter.com/XczDCNH1Rk— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 22, 2022
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