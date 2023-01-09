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Макрон разочарован словами президента федерации футбола о Зидане. Об этом рассказала министр спорта Франции
Место Ле Гре в опасности
Фото: De Standaard
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера на пресс-конференции прокомментировала слова президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре о Зинедине Зидане.
Напомним, что Ле Гре на пресс-конференции по случаю продления контракта с Дешамом заявил, что "не взял бы трубку", если бы ему позвонил Зидан. Его сразу же осудили в сети Килиан Мбаппе, Франк Рибери и даже Флорентино Перес.
"У (спортивных) федераций есть возможности для решения управленческих проблем различного рода. Документы также предусматривают, что в определенные моменты министерство спорта может взять ситуацию в свои руки.
В первую очередь инструменты для решения этих проблем есть у соответствующих органов федерации. Президент республики (Эммануэль Макрон – прим. ред) очень разочарован и шокирован, что были сделаны такие комментарии о легенде французского и мирового спорта", – сказала Удеа-Кастера.
Позже Ле Гре принес извинения за "неловкие заявления". Он направил пресс-релиз в AFP.
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