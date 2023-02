Удивил даже соперников. Неймар жестко раскритиковал двух игроков ПСЖ

В матче 23-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" уступил "Монако" со счетом 1:3. Это поражение доставило проблем в психологии парижан. Еще во время матча свое недовольство показывал Неймар. Нападающий "ПСЖ" был возмущен игрой некоторых партнеров по команде.

Как пишет L'Equipe, от 31-летнего футболиста досталось полузащитнику Витинье и форварду Уго Экитике. По мнению Неймара, первый отдавал передачи не в те зоны, а второй якобы принимал неверные решения у ворот. Отмечается, что звездный бразилец использовал грубые слова. Футболисты "Монако" были шокированы перепалками соперников на поле.

