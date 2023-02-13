  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Удивил даже соперников. Неймар жестко раскритиковал двух игроков ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Удивил даже соперников. Неймар жестко раскритиковал двух игроков ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Бразилец оказался в эпицентре скандала

Удивил даже соперников. Неймар жестко раскритиковал двух игроков ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 23-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" уступил "Монако" со счетом 1:3. Это поражение доставило проблем в психологии парижан. Еще во время матча свое недовольство показывал Неймар. Нападающий "ПСЖ" был возмущен игрой некоторых партнеров по команде.

Как пишет L'Equipe, от 31-летнего футболиста досталось полузащитнику Витинье и форварду Уго Экитике. По мнению Неймара, первый отдавал передачи не в те зоны, а второй якобы принимал неверные решения у ворот. Отмечается, что звездный бразилец использовал грубые слова. Футболисты "Монако" были шокированы перепалками соперников на поле.

Напомним, что уже завтра, 14 февраля "ПСЖ" сыграет первый матч против "Баварии" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеМбаппе тренируется в общей группе ПСЖ перед матчем с Баварией
По теме
yellow-arrow
Месси и Мбаппе попали в заявку ПСЖ на матч с Баварией 14-го февраля
yellow-arrow
Мбаппе тренируется в общей группе ПСЖ перед матчем с Баварией
yellow-arrow
Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Монако Пари Сен-Жермен (Париж) Юго Экитика
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде